València ajorna "per responsabilitat" les Falles després de l'expansió del coronavirus

L'augment de casos positius de coronavirus a tot el món ha portat a la Generalitat Valenciana a prendre la decisió de cancel·lar les Falles de València que anaven a tindre lloc del 15 al 19 de març. Així ho ha anunciat el president Ximo Puig després d'una reunió mantinguda per videoconferència amb el ministeri de Sanitat.

"Com ha succeït amb altres esdeveniments, hem decidit ajornar la celebració de les Falles de València i les festes de la Magdalena", ha dit el cap de l'Executiu valencià en roda de premsa. L'ajornament de les Falles deixa sense data els festejos de la capital de la Comunitat Valenciana, i sense festejos fundacionals a la ciutat de Castelló, que anaven a començar aquest diumenge.

Puig ha anunciat que la decisió es pren "per responsabilitat i pensant en l'interés general", a més de "en plena coordinació" amb Sanitat, que els ha advertit de les aglomeracions de visitants en tots dos festejos.

"La responsabilitat és el primer requisit de qualsevol govern; la Generalitat ha seguit els criteris científics i tècnics per a protegir la salut de la ciutadania. I els responsables del Ministeri han donat una instrucció clara".

El president del Govern, Pedro Sánchez, havia assegurat poc abans, en una compareixença de premsa, que la decisió sobre les Falles es prendria "de manera consensuada" i seria "guiada" per "criteris científics".

Encara que no hi ha un estudi concret i definitiu sobre l'impacte econòmic de les Falles, aquestes festes suposen un estiu avançat per a la ciutat de València, amb un impacte que superaria els 500 milions d'euros. El sector més beneficiat és el de l'hostaleria, però també altres subsectors del turisme com l'hoteler o les agències de viatges reben un important volum d'ingressos en Falles.

Eixos dies, centenars de milers de persones arribades de la resta d'Espanya i de nombrosos països de tot el món recorren els carrers de la ciutat per a contemplar els més de 700 monuments grans i infantils que planten en tots els barris més de 300 comissions falleres.

Però no sols això. Les Falles porten aparellades una gran quantitat d'actes multitudinaris programats, des de la mascletà diària en la plaça de l'Ajuntament a l'Ofrena a la Verge dels Desemparats, que dura dos dies i congrega a 100.000 fallers i falleres, passant pels castells nocturns de focs artificials al costat del passeig de l'Albereda.

A més, aquesta festa no sols se celebra en la capital de la Comunitat Valenciana, sinó en poblacions de la resta de la província com Alzira, Xàtiva o Gandia, i també de Castelló.