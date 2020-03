¿Tienes un padre 'runner'? Regalos con los que el éxito está asegurado el próximo 19 de marzo

Está casi irreconocible: madruga los domingos para participar en la carrera que se haya programado para ese día, su armario de ropa deportiva ha crecido de forma considerable y hasta te habla con un lenguaje específico de kilómetros, marcas, amortiguación y series. Lamentamos decirte que ya no hay vuelta atrás: tu padre se ha convertido en un auténtico runner.

Reconocerás a esta tribu urbana fácilmente: cuentan con todos los gadgets tecnológicos que registren los datos de sus entrenamientos y visten con colores llamativos, porque a los runners eso de pasar desapercibidos no les gusta nada.

Así que, si tu padre pertenece a este clan, ¡enhorabuena! Lo tienes mucho más fácil para acertar con su regalo el próximo 19 de marzo. Nunca habías pensando que podrías sacar provecho de esta nueva afición que tanto le beneficia a él ¿no? Como no queremos que te vuelvas loco rastreando cuál es el mejor regalo, hemos seleccionado por ti algunos productos que son acierto seguro para el próximo Día del Padre si al tuyo también le ha dado por la fiebre del running.

Auriculares inalámbricos

Para motivar su entrenamiento. Amazon

Aunque hay canciones que es mejor evitar durante el entrenamiento, hay muchos que apuestan por la música para aumentar su motivación. Estos cascos, un Amazon’s choice por las buenas valoraciones de los compradores, se conectan automáticamente al sacarlos de su caja de carga. Ofrecen conectividad inalámbrica de hasta 12 metros y tienen bajo consumo de batería. Además, su diseño evita que se pueden caer de las orejas.

Reloj deportivo

Para que tenga todo bajo control. Amazon

No hay runner que se precie que no cuente con un reloj de última tecnología capaz de registrar casi hasta lo que come. Este modelo de Garminmonitoriza la frecuencia cardiaca y la calidad del sueño y descanso, registra el ritmo, la distancia y las series y tiene un sinfín de funciones extra. Con todo ello, ofrece estadísticas veraces y promueve un entrenamiento más eficaz. Sirve para otros deportes, incluye un sistema de emergencia, tiene una batería de hasta 7 días de duración y permite controlar notificaciones móviles desde su pantalla táctil.

Pulsera de actividad

Para empezar paso a paso. Amazon

Si todavía no te atreves a comprarle a tu padre un reloj porque crees que esta fiebre se le va a pasar enseguida, puedes optar por esta pulsera de actividad de Huawei con GPS que incorpora un seguimiento inteligente de la frecuencia cardíaca. También incluye nueve modos de entrenamiento y reconoce los modos de natación.

Cinturón de 'running'

Con este cinturón, nada se pierde. Amazon

Las llaves de casa, el móvil, los pañuelos, los auriculares, los geles recuperadores… Aunque para correr se necesitan pocas cosas, ¿qué hacemos con las que no podemos dejar en casa? Este cinturón de running de Salomon es la solución. En él cabe hasta una botella flexible. Su comodidad le ha hecho conseguir las casi 5 estrellas doradas de valoración de los usuarios.

Botella 'soft'

Hidratación y comodidad en un mismo artículo. Amazon

Hidratarse es fundamental durante los entrenamientos, pero a nadie le gusta cargar con una botella. Por ello, las flexibles son la mejor opción porque, además, caben en los cinturones de running. Este modelo de Salomones isotérmico, tiene 500 ml de capacidad y se comprime a medida que se vacía. El agua sale al apretar la válvula con la boca, no es necesario desenroscar ningún tapón.

Para después del entrenamiento: pistola de masaje

Para unos músculos relajados. Amazon

Las pistolas de masaje son las nuevas aliadas de los músculos, ya que su acción llega hasta los tejidos más profundos. Esto permite aliviar la rigidez y el dolor muscular y puede usarse tanto antes del ejercicio para calentar los músculos como después, para relajarlos.

