Elena Rodríguez hace llorar a Cristian Suescun y le llueven las críticas en 'Supervivientes 2020': "Qué maldad"

La tercera gala de Supervivientes 2020: Tierra de nadie emitió este martes el tenso enfrentamiento que tuvo lugar este semana en Honduras entre Cristian Suescun, Elena Rodríguez y José Antonio Avilés. Los concursantes le recriminaron al navarro su falta de compañerismo frente al mal tiempo en una bronca que tuvo desde lágrimas hasta insultos.

Los 'supervivientes' intentaron combatir el mal temporal de la mejor forma posible, aunque durante la noche se les acabó la paciencia. Tanto es así que José Antonio Avilés y Rocío Flores cargaron contra Cristian Suescun, que no se movía de su sitio en la cabaña mientras los siervos no podían dormir a causa de la lluvia, su ropa mojada y las gotas que se calaban.

La tensión se palpó en el ambiente al día siguiente, cuando Rodríguez abroncó al de Pamplona mientras bebían de unos cocos: "Le das buenos tragos, no te cortas", le dijo, a lo que Suescun respondió: "Tú cállate, amargada. Ya tienes que saltar, tienes que meter la puntilla". La reacción del joven enfadó a la madrileña, que optó por hurgar en la herida: "Tu madre no se siente orgullosa de ti, eres un víctimas para ir a venderlo a un plató", apuntó la triatleta sobre Mayte Galdeano.

📽️ Cristian y Elena se enfrentan en una dura discusión por terceras personas #TierraDeNadie3https://t.co/R0XHjX3jyv — Supervivientes (@Supervivientes) March 10, 2020

"Has dicho que no se siente orgullosa de mí. Mala, eres más mala. Mala pécora. Sabes dónde hacer daño. Bruja, tienes cara de bruja", le reprochó el modelo, que se apartó del grupo y rompió a llorar. "Ahora hazte la víctima. Menos hacerte la víctima y más hacer las cosas pensando en tus compañeros", respondía ella.

Avilés se sumó a la trifulca: "Has dejado que esta noche un compañero se quedara empapado. Me he quitado el pantalón térmico para dárselo", se quejó. "Yo estaba mojado igual, pero encima viene la cizañas a decir que mi madre no se va a sentir orgullosa de mí", respondió el hermano de Sofía Suescun, provocando las burlas de la madre de Adara Molinero: "Oh, he ido a un plató a contarlo", apuntó.

El enfrentamiento despertó la indignación entre los espectadores, que criticaron la actitud de la concursante con Cristian Suescun, haciendo trending topic en Twitter la palabra "Elena": "Ha perdido todos los puntos", "¿Hablamos de lo que vende usted o su hija últimamente? Me callo que me cierran la cuenta" o "qué poco respeto y que maldad tiene Elena" fueron algunos tuits de la noche.

Innecesario el comentario de Elena hacia Cristian. De lo más bajuno que he visto. Sabiendo encima que Cristian siempre ha querido que su madre se sintiera orgullosa de él.



Que poco respeto y que maldad tiene Elena.#TierraDeNadie3 — Srta GHVIP 🇺🇾🏀 (@SrtaGH_VIP) March 10, 2020

Cristian: “He venido aquí para que mi madre se sienta orgullosa de mi”



Elena: “Tu madre no se siente orgullosa de ti, eres un victimas para ir a venderlo a un plató”



ELENA HA PERDIDO TODOS LOS PUNTOS. #TierraDeNadie3 — Sra.Pecas (@senorapecas) March 10, 2020

Elena se mete con Cristian



Karma is a bitch



Elena se cae y se hace daño en la espalda#TierraDeNadie3 — aunthònie 💫 (@aunthonie) March 10, 2020

Elena riéndose mientras Cristian lloraba, argumentando que ha vendido su relación con su madre o hermana en TV.



Hablamos de lo que vende usted o su hija últimamente ?



Me callo que me cierran la cuenta #TierraDeNadie3 — 𝐸𝑙 𝐴𝑏𝑢 (@ElAbu__) March 10, 2020