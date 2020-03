Tamara Falcó se indigna en 'Maestros de la costura' al escuchar una broma sobre "el maligno": "No tiene mucha gracia"

Tamara Falcó fue este lunes la invitada estrella de Maestros de la costura. La empresaria estuvo presente en la primera prueba de la séptima entrega del concurso, en la que tuvo tiempo para charlar con los jueces y los aprendices, entre ellos Borja, con quien protagonizó una tensa conversación en el taller.

Los concursantes del espacio de RTVE debían confeccionar una prenda de fiesta con un valor de 40 euros. De esta manera, si sobrepasaban el precio fijado podían ser sancionados con 5 minutos menos de tiempo. Por ello, Raquel Sánchez Silva, los jueces y la invitada pasaron mesa por mesa para comprobar el desarrollo de los trabajos.

La hija de Isabel Preysler se animó entonces a charlar con Borja, que incomodó a la socialité con un arranque de sinceridad sobre sus habituales rituales. "¿No has pactado con el maligno hoy?", le preguntó la presentadora al talent, que respondió: "No, hoy le he dado descanso y me he querido desentender. No se puede pactar con el diablo como quien va al súper", contó.

Tamara Falcó visita 'Maestros de la costura 3'. RTVE

"No digas tonterías", reaccionó Falcó, visiblemente molesta. "Él bromea con que pacta con el demonio para venir aquí y que le ofrece cinco años de vida a cambio de ganar las pruebas, pasar...", le explicó la presentadora a la ganadora de Masterchef Celebrity 4.

Sin embargo, la invitada aseguró que la broma no le había gustado: "No tiene mucha gracia la broma... No tiene mucha gracia", reaccionó. "Hay algunas personas que son más del de arriba y otras que somos más del de abajo", valoró el concursante, que recibió un toque de atención de la madrileña.

"Yo lo que sí puedo hacer es rezar por ti, Borja. Lo que sí te puedo decir es que el vestido hay que solucionarlo", le dijo Falcó, a lo que el aprendiz respondió sin pelos en la lengua: "A mí me gustaría que se respete mi forma de pensar y mi forma de alabar al maligno. No creo que sea para tanto, que estamos en el siglo XXI", sentenció el joven, que continuó cosiendo su prenda.