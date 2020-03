Coronavirus.- Ribó afirma que l'Ajuntament de València complirà "rigorosament" les mesures de les autoritats sanitàries

"Serem estrictes quant al que les autoritats sanitàries ens demanen: ho complirem rigorosament", ha manifestat el primer edil, que en els últims dies ha asseverat que els responsables municipals atendrien en tot moment les indicacions de la Conselleria de Sanitat i del Ministeri de Sanitat respecte al coronavirus.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de l'acte celebrat en el consistori en reconeixement a les dones que treballen en sectors vinculats a les Falles, preguntat per les mesures que es podrien adoptar-se a València davant l'evolució del coronavirus i la seua coincidència amb la celebració de les Falles.

L'alcalde ha ressaltat que els responsables de l'Ajuntament de València no volen "ni alarmar ni que la gent pense que no és res". "Crec que és el que és", ha indicat respecte al coronavirus, alhora que ha demanat seguir les indicacions sanitàries.

En aquesta línia, Joan Ribó ha fet "una recomanació a totes les persones perquè adopten les mesures que s'estan demanant" des de l'àmbit sanitari davant d'aquesta malaltia i ha demanat que se seguisquen "totes les recomanacions que estan eixint quant a neteja personal" i que s'apliquen "el més estrictament possible".

"València, dins d'Espanya, no és cap punt crític en aquests moments" respecte al coronavirus, ha exposat el primer edil.

"Està clar que hi ha hagut unes trobades esportives que s'han hagut de fer en unes condicions determinades però no hi ha cap norma quant a grans aglomeracions per les mascletaes o per les Falles", ha assenyalat.

PARLAR AMB BARCELÓ

"És la nostra obligació seguir les indicacions de la conselleria i del ministeri", ha manifestat, després del que ha destacat que s'ha posat de nou en contacte telefònic amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i ha explicat que aquesta li ha promès aquest dilluns que parlaran sobre el tema del coronavirus "per si hi ha alguna altra mesura que prendre".

Preguntat per si considera una contradicció que es prenguen mesures especials davant del coronavirus en esdeveniments esportius i que no s'adopten davant la celebració de les Falles, Joan Ribó ha indicat que ell no entén d'això i ha insistit que seguirà l'indicat per les institucions sanitàries.

"Jo d'això no sé. Jo sóc enginyer agrònom, no epidemiòleg. He sigut professor de Física i Química i això no ho sé. Davant un tema que no conec, obeïsc a les autoritats competents i demane a tothom que faça el mateix. Ni que s'alarme més del que toca ni que no es prenguen les mesures personals que s'han de prendre", ha plantejat.