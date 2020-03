Ribó asegura que el Ayuntamiento cumplirá "a rajatabla" las medidas de las autoridades sanitarias

"Seremos estrictos en cuanto a lo que las autoridades sanitarias nos pidan: lo cumpliremos a rajatabla", ha manifestado el primer edil, que en los últimos días ha aseverado que los responsables municipales atenderían en todo momento las indicaciones de la Conselleria de Sanidad y del Ministerio de Sanidad respecto al coronavirus.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras el acto celebrado en el consistorio en reconocimiento a las mujeres que trabajan en sectores vinculados a las Fallas, preguntado por las medidas que se podrían adoptarse en València ante la evolución del coronavirus y su coincidencia con la celebración de las Fallas.

El alcalde ha resaltado que los responsables del Ayuntamiento de València no quieren "ni alarmar ni que la gente piense que no es nada". "Creo que es lo que es", ha indicado respecto al coronavirus, a la vez que ha pedido seguir las indicaciones sanitarias.

En esta línea, Joan Ribó ha hecho "una recomendación a todas las personas para que adopten las medidas que se están pidiendo" desde el ámbito sanitario frente a esta enfermedad y ha pedido que se sigan "todas las recomendaciones que están saliendo en cuanto a limpieza personal" y que se apliquen "lo más estrictamente posible".

"València, dentro de España, no es ningún punto crítico en estos momentos" respecto al coronavirus, ha expuesto el primer edil, al tiempo que ha insistido en la necesidad de adoptar "las medidas personales" de higiene y las medidas que puedan ordenarse respecto a otros situaciones como los eventos deportivos desde la Conselleria y el Ministerio de Sanidad.

"Está claro que ha habido unas encuentros deportivos que se han tenido que hacer en unas condiciones determinadas pero no hay ninguna norma en cuanto a grandes aglomeraciones por las 'mascletaes' o por las Fallas", ha señalado.

Ribó ha repetido que el Ayuntamiento de València, como administración local, "no tiene competencias" en materia sanitaria y ha reiterado que sus responsables se atendrán " estrictamente a lo que digan la Conselleria de Sanidad y el Ministerio de Sanidad".

HABLAR CON BARCELÓ

"Es nuestra obligación seguir las indicaciones de la conselleria y del ministerio", ha manifestado, tras lo que ha destacado que se ha puesto de nuevo en contacto telefónico con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y ha explicado que esta le ha prometido este lunes que hablarán sobre el tema del coronavirus "por si hay alguna otra medida que tomar". Ribó le pidió recientemente una reunión a la responsable autonómica para abordar esta cuestión.

El alcalde de València ha expresado su "preocupación" por la situación que se está viviendo en lugares como Italia a partir de la evolución del coronavirus. Ha considerado que en el caso de España "la situación sigue sin ser alarmante, sobre todo, en València" pero ha afirmado que "es momento de empezar a ver qué pasa en el sentido, no de tomar medidas especiales, sino las medidas que nos recomiendan a nivel personal".

"Los planes los hacen la Conselleria de Sanidad y nosotros en estos momentos estamos siguiendo los planes normales. En el momento en el que la conselleria o el ministerio indiquen otro tema, lo ejecutaremos rápidamente", ha subrayado.

Preguntado por si considera una contradicción que se tomen medidas especiales frente al coronavirus en acontecimientos deportivos y que no se adopten ante la celebración de las Fallas, Joan Ribó ha indicado que él no entiende de eso y ha insistido en que seguirá lo indicado por las instituciones sanitarias.

"Yo de eso no sé. Yo soy ingeniero agrónomo, no epidemiólogo. He sido profesor de Física y Química y eso no lo sé. Ante un tema que no conozco, obedezco a las autoridades competentes y pido a todo el mundo que haga lo mismo. Ni que se alarme más de lo que toca ni que no se tomen las medidas personales que se deben tomar", ha planteado.

DISMINUCIÓN DE VISITANTES

Preguntado, asimismo, por el impacto que el coronavirus puede tener sobre la celebración de las Fallas y la asistencia de visitantes a estas celebraciones, Joan Ribó ha señalado que el impacto sobre las fallas "lo estamos teniendo ya en cuanto a la disminución del número de visitantes".

"Sabemos que se ha producido de forma espontánea en cuanto a llegada de extranjeros y número de apartamentos contratados y plazas contratadas", ha expuesto el alcalde, que ha comentado también que este año las fiestas tienen lugar entresemana y que esto podría hacer considerar ya "normal que no fueran tan grandes como en otras ocasiones" en cuanto a la afluencia de público independientemente de la amenaza del coronavirus.