5 recetas sin huevo para alérgicos (y veganos)

Las personas alérgicas o con intolerancia al huevo se ven obligadas a renunciar a recetas tan ricas como la tortilla de patatas. También los veganos andan siempre buscando platos que se adapten a su dieta sin renunciar al sabor.

Para todos ellos hemos seleccionado estas cinco recetas sin huevo aunque tradicionalmente sí lo llevan. Es verdad que no son exactamente lo mismo, pero lo importante es que están buenísimas y se parecen bastante al original.

Además de la tortilla, hemos elegido una mahonesa, un flan, unos pastelitos y unos crepes.

Tortilla

Receta vegana: tortilla sin huevos

¿Tortilla sin huevo es posible? Lo es y, además, esta tortilla sin huevo y vegana está riquísima. Con o sin cebolla, eso ya lo dejamos a gusto de cada uno. En la receta hemos añadido también un poco de verdura extra picada y el resultado nos ha gustado mucho.

Mayonesa sin huevo

Mayonesa sin huevo EMMA GARCÍA

Otra de esas cosas que parece imposible hacer sin huevo: la mayonesa. Y no solo tenemos la receta de mayonesa sin huevo, también preparamos hace un tiempo la receta de veganesa, que no lleva huevo ni ningún otro ingrediente de origen animal. La textura es igual que la mayonesa normal y el sabor no tiene nada que envidiarle. Además, se prepara en un momento.

Flan de manzana con queso de almendras

Flan de manzana con queso de almendras

Y si podemos hacer una tortilla sin huevo, también podemos hacer un flan, concretamente un flan de manzana con queso de almendras que nos ha conquistado. Un postre vegano, ligero y saludable que podemos acompañar con frutas de temporada.

Pastelitos de calabaza

Pastelitos de calabaza AMELIA GRANADOS

Aprovechando lo que queda de temporada, podemos preparar estos pastelitos de calabaza sin huevo que, al hornearlos, dejarán un olor increíblemente bueno por toda la casa. No son complicados de hacer y quedan tan bien que seguro que guardaremos la receta entre nuestras favoritas.

Crepes

Crepes de avena sin huevo y con chocolate EMMA GARCÍA

Tenemos unos crepes rellenos de tempeh veganos que no llevan huevo y tampoco gluten, son aptos para todos los públicos y quedan muy ricos. Muy fáciles de hacer, son perfectos para cenas con amigos y probar diferentes rellenos. Y para una versión dulce podemos preparar estos crepes de avena sin huevo y rellenos de chocolate.