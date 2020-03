Canarias estudia flexibilizar los plazos de inversión de la RIC ante la afección de la economía por el Covid-19

La posibilidad de dar "mayores plazos" para ejecutar la inversión, la calificó como una "medida importante", que "se puede aceptar", ya que consideró "preciso hacer que esa inversión se contextualice con los plazos no tan riguroso", admitiendo que le "parece absolutamente coherente".

Para ello, habría que hacer una modificación en la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), que tendría que aprobarse en el Parlamento autonómico. Así, se agregó que en el último año en la RIC hubo aproximadamente 1.200 millones de euros sin materializar.

Torres afirmó, en declaraciones a los periodistas, que también se han tratado otras posibles medidas para que ante una situación global, que "puede quedar afectada la economía por la alerta sanitaria, se eviten despidos" en las empresas. Todo ello, dijo, con el fin de que el efecto del coronavirus "sea el menos posible" a la economía.

Asimismo, indicó que hablará con el Gobierno central para que "se arbitren mecanismos de ayudas si es preciso para las regiones que tengan una afección económica", aunque consideró que esta es también una cuestión de la Unión Europea (UE) quien baraja la flexibilización del déficit.

Esto, añadió, sería una "buena oportunidad" para que el Gobierno de España también lo estudiara con respecto a las administraciones regionales y locales, ya que les "aliviaría porque son millones de euros que podrían ayudar a paliar la pérdida de empleo o la sanidad pública".

En relación con ello, apuntó que solo los ayuntamientos tienen más de 26.000 millones de euros en los bancos; y en el caso de Canarias tiene unos 900 millones de euros en un ejercicio.

Torres no ha afirmado que baraje la pérdida de empleo pero sí reconoció que "indudablemente si la gente no viaja, no se traslada, eso tiene un efecto económico", y Canarias se encuentra en temporada alta y "vive fundamentalmente del turismo".

Por ello, ha incidido en que el archipiélago es "un destino seguro, que tiene una magnífica sanidad y que además el turista sabe que esto no te puede librar en ningún lugar del mundo", agregando que el "turismo en Canarias está preservado".

ESTUDIO DE LA RENTA

En cuanto al estudio del Gobierno central sobre la renta de los residentes canarios, Torres consideró que es "insustancial" porque el 75 por ciento de descuento "seguirá siendo para todos los canarios", ya que justificó que es un derecho recogido en el Régimen Económico y Fiscal (REF).

De todos modos, el presidente de Canarias admitió que si están haciendo un estudio de la renta, se lo "tendrán que explicar", si bien admitió que "no" le parece "mal que cualquier administración haga sus informes", ya que forma parte de sus competencias.

En este sentido, señaló que el Gobierno central había realizado un estudio sobre si el 75 por ciento había conllevado un encarecimiento de los billetes, concluyendo el mismo que se había producido un "aumento de la tarifa media que está entre un 25 por ciento en general y en algunos destinos incluso en un 40 por ciento".

Por ello, indicó que se le solicitó al Gobierno central la aplicación de los mecanismos "para si eso es así, según dicen ellos, no se produzca ese aumento de la tarifa porque afecta claramente al cliente, al canario, al que quiere venir" a las islas.

Así defendió que atendiendo a que "no es una cuestión de lujo -el viajar en avión-, lo de la renta es insustancial, que hagan todos los estudios que quieran pero el 75 por ciento seguirá siendo para todos los canarios".

Por otro lado, afirmó que Canarias se tendrá que "pelear para que el impuesto al queroseno que quiere la Unión Europea (UE) aplicar, no se aplique a Canarias"; mientras que en el caso del transporte aéreo la tasa verde del Gobierno de España, el archipiélago "tiene que quedar excepcionado sin ninguna duda" porque el medio de transporte "prácticamente único es el avión".

Esto, agregó, se lo ha trasladado "claramente al Gobierno de España", ya que matizó que quienes viajan en los aviones "es porque tienen que hacerlo, no" es un mecanismo "de lujo".

De todos modos, en relación a esta tasa verde del Ejecutivo central, aseguró que ha pedido "mayor concreción" a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que la excepcionalidad de Canarias se recoja "de manera oficial y por escrito" con el fin de "despejar la preocupación" que existe en sectores de la sociedad canaria.