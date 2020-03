Coronavirus.- Oltra: "Genera estupefacció que el PPCV demane que es trenque la unitat d'acció i no seguisca ni a Casado"

Oltra, en la roda de premsa posterior el ple del Consell, s'ha referit així preguntat per les declaracions de la líder del PPCV, Isabel Bonig, en la sessió de control en les Corts, en les quals va acusar el president de la Generalitat, Ximo Puig, de "mentir".

Sobre aquest tema, ha criticat que mentre van dient que "Espanya és una i no 51", "en una crisi com aquesta, que s'ha d'actuar de manera uniforme com l'estan fent totes les comunitats amb el Ministeri" i "el que el senyor Casado ha dit que s'ha de fer", demanen trencar eixa unitat.

"Però ací el PPCV no segueix ni les instruccions de Casado i van per lliure", ha recriminat Oltra, que ha assenyalat: "encara sort que Casado sí que ho entén i les comunitats governades pel PP el mateix".

La vicepresidenta ha recalcat que el Consell actuarà "en tot moment" seguint les directrius del Ministeri, que "és el que s'està fent" i ha destacat sobre aquest tema que aquestes directrius s'adopten "sobre la base de l'evidència científica" i en coordinació del que mana les institucions europees i l'ONU.

"La GVA i totes les CA actuen sota la direcció del Ministeri, com no pot ser d'una altra manera, perquè no té sentit que s'actue de 17 formes diferents. El Ministeri té la veu cantant i les CA segueixen les seues directrius", ha insistit.

NOVES INSTRUCCIONS PER A CENTRES SOCIALS I EDUCATIUS

D'altra banda, Oltra ha assenyalat que el Consell està a l'espera de rebre aquest divendres les noves instruccions del Ministeri sobre actuacions específiques en centres sociosanitaris i educatius per a "aplicar-les".

Així mateix, ha justificat l'ordre que els partits del València Basket del València CF se celebren a porta tancada perquè jugaven contra equips italians que provenen d'una zona de risc, com és Milà, la qual cosa suposa que venen "seguidors d'eixa zona de risc".

Per contra, ha defès que es mantinga la mascletà perquè en aquest acte "no s'enfronta ningú a ningú". En qualsevol cas, ha subratllat: "No estem ni per a interpretar ni glossar les decisions del Ministeri sinó per a aplicar-les rigorosament".