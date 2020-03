Liam Gallagher, The Chemical Brothers, Jason Derulo o Bad Bunny, en el cartel del O Son do Camiño "más ecléctico"

20M EP

Liam Gallagher, The Chemical Brothers, Jason Derulo, The National, Bad Bunny o Daddy Yankee serán algunos de los artistas que participarán, entre el 18 y el 20 de junio, en la tercera edición del festival O Son do Camiño, el cartel "más ecléctico" de los presentados hasta ahora.