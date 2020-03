Sofía Suescun la lía en 'Supervivientes 2020' al atacar a Christofer Guzmán: "Aún estás mal por el tema de Fani"

Sofía Suescun es uno de los rostros más polémicos de los platós de Mediaset, donde siempre se anima a opinar sin pelos en la lengua. Sin embargo, su sinceridad le jugó una mala pasada este jueves en la tercera gala de Supervivientes 2020, cuando recordó la infidelidad de Fani Carbajo a Christofer Guzmán en La isla de las tentaciones.

La colaboradora salió en defensa de su hermano, Cristian Suescun, a raíz de las críticas de Fani por su labor como 'Dios' en la isla. La concursante recriminó en varias ocasiones que el joven había tomado malas decisiones a lo largo de la semana y, por ello, la tertuliana le dio un golpe bajo a Christofer en el plató.

"No me ha gustado lo que ha dicho Fani sobre Cristian, eso de que no se cree su arrepentimiento. Ella pretende que nos creamos que se ha arrepentido de tirarse a Rubén", se quejó la ganadora de Supervivientes 2018 antes de recibir fuertes abucheos. Así, hizo una aclaración: "No puedo decir más de Fani porque no estoy viendo nada de ella. Así que tengo que recurrir al otro concurso", añadió.

De esta manera, el chileno contraatacó: "Tu hermano se está tocando las pelotas a dos manos", opinó, enfadando a la joven: "Christofer, no te has enterado de la película. Sabes que te aprecio, pero mi hermano ha sido el protagonista de la noche", dijo, a lo que apuntó: "Entiendo que aún estás mal por el tema de Fani".

La respuesta de la colaboradora no gustó a los presentes en el plató, ni siquiera a Jorge Javier Vázquez: "Para decir esas cosas, mejor que te quedes callada", le avisó a la tertuliana, que no ocultó su enfado: "Estoy hasta las pelotas. Hay gente que puede decir cosas de fuera y yo no", criticó. "Es que estás colocando a Christofer en una posición incómoda", sentenció el presentador.

La bronca causó un gran revuelo en Twitter, donde los espectadores se dividieron entre los que apoyaban a Sofía Suescun y los que criticaban su comportamiento. De esta forma, "Sofía" se convirtió en trending topic con tuits como "Sofía diciendo verdades como puños" o "Sofía, coge y pírate de ese plató ya, no te merecen".

Jorge a Sofia: Es que para decir esas cosas, mejor estar callada.



El zasca se ha escuchado hasta en China.#SVgala3pic.twitter.com/WQ4mStqX9s — Beaa🔥🌸 (@beaao_28) March 5, 2020

Sofía: "Otras personas pueden sacar temas de fuera y yo no puedo decir nada"



Sofía, coge y pírate de ese plató YA



NO TE MERECEN#SVGala3 — SOFRITO 💫 (@soofrito) March 5, 2020

Siempre que habla Sofia enfocan a Gloria y está mirándola fatal, pero Sofia coge el móvil mientras habla la otra, a ver quién es la obsesionada #SVGala3 — Mad (@calmadicoo) March 5, 2020

La lógica del presentador y la gente



Fani: dice que a Cristian le faltan 5 hervores y no pasa nada.



Sofia defiende a su hermano diciendo que fani que le puso los cuernos a su novio es la menos indicada para juzgar.



Y le cae la del pulpo esto es acojonante — Blanca 15 🧶 🔥 (@Blanca_vd) March 5, 2020

Sofía se habrá pasado y lo que queráis, pero lo que dijo es una realidad como un castillo.

Todos los colaboradores de este y otros programas sacan mierda de todos, ella lo hace y es: 'uy, chica que mala' 🤷🏼‍♀️



Normal que este harta, lo estoy yo, cómo para no estarlo ella. #SVGala3 — Redhead (@BeRosan_) March 5, 2020

Que sucia es Sofía, cada día cae más bajo esta chica y creo que debería dejar la televisión porque cada día queda peor 😅😅 #SVGala3 — ADOROMIVIDA🍎🦉🇺🇾 (@DIOSAPELITOZ) March 5, 2020