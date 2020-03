Amaia Romero habla sobre la desigualdad dentro de la industria de la música

Amaia Romero contó en un evento que el mundo de la música no es tan igualitario como parece. La cantante, que está acostumbrada a hablar sin pelos en la lengua, reclamó igualdad en la industria en un vídeo que se hizo viral.

"Es verdad que el mundo de la música parece que está muy igualado y que está mejorando [...] pero cada vez que voy a un estudio de grabación o a un plató de lo que sea o a la discográfica, los jefes, los productores absolutamente todos son hombres", confesaba la cantante en la conferencia.

"Nunca he ido a un estudio de grabación y me he encontrado una mujer en la mesa de mezclas ni a una mujer que grabase los instrumentos que van a salir en el disco [...] No he visto absolutamente a ninguna, me sentía un poco '¿qué hago aquí?'", admitía Amaia.

También compartió una anécdota de una cena que tuvo con los jefes de Universal cuando acababa de salir de OT 2017: "Vinieron todos los jefes con sus mujeres y yo me acuerdo de estar en la mesa sentada con todos los jefes hablando con esta actitud de macho y las mujeres como así (encogidas) al lado de sus maridos. Yo pensaba que esto hoy en día no existía. Me quedé flipando, no me imaginaba que el mundo dentro de la música estuviera así de mal".

Muchas personas han aplaudido a Amaia por contar la verdad de la industria musical y romper una lanza a favor de la igualdad laboral y el feminismo.

