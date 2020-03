Muere Ulay, el excompañero de la artista Marina Abramovic, a los 76 años tras una larga lucha contra el cáncer

Frank Uwe Laysiepen, artista alemán más conocido con el seudónimo Ulay, y excompañero sentimental y profesional de la polémica Marina Abramovic entre 1976 y 198, falleció la noche del domingo 1 de marzo a los 76 años en Liubliana (Eslovenia) tras una larga lucha contra un cáncer linfático.

Tuvo una prolífica carrera en artes plásticas, pero sus performances con Abramovic, que en ocasiones eran peligrosas, fueron lo más sonado de su trabajo. Durante sus últimos años, el alemán luchaba contra la enfermedad. Pese a ello, no dejó de desarrollar sus creaciones, algo que comenzó a hacer entre 1968 y 1971, como consultor de Polaroid.

Desde 1976, colaboró con Abramovic en muchas ocasiones, y juntos se dedicaron a cuestionarse los límites de lo femenino y lo masculino. Con ella realizó performances como Relation Works y There Is a Criminal Touch of Art a finales de los 70, y después se pasaron a la vida nómada, viajando en una camioneta a lo largo de Europa.

Incluso su despedida fue representada en una actuación, cuando la pareja separó sus caminos en la Gran Muralla China. Tras esto, el artista regresó a sus inicios con la fotografía, centrada esta vez en temas como la soledad, el nacionalismo y sus símbolos. En sus últimas obras, el intento por concienciar sobre el valor del agua centró su atención.

Una de las actuaciones más recordadas fue la que protagonizó junto a Abramovic en el MoMA de Nueva York en 2010, donde se reencontró con Ulay tras 23 años sin verse. Sin embargo, sus obras pueden disfrutarse en museos como el Stedejlik Museum de Ámsterdam, el Centre Pompidou de París o el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Abramovic le ha dedicado un texto de despedida en su cuenta de Instagram, adjuntando dos fotografías de los creadores juntos: una antigua y una más reciente. En la publicación ha querido destacar que "Es reconfortante saber que su arte y legado vivirán para siempre".