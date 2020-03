La DO Utiel-Requena presenta una guía de los vinos que "maridan" con las Fallas 2020

Bajo el título 'Fallas, Pólvora, Bobal', las recomendaciones van dirigidas a "todos aquellos que quieran disfrutar de los vinos de la DO Utiel-Requena en el momento más apropiado según sus particularidades", ha explicado el organismo en un comunicado.

La guía recoge seis vinos blancos, 17 tintos y siete rosados, clasificados en cuatro categorías que corresponden a cuatro momentos emblemáticos de las Fallas: 'Almuerzo', 'Mascletà', '¡A comer!' y 'Al caer la noche', con el objetivo de facilitar al consumidor la selección del vino Utiel-Requena más adecuado para el momento en el que va a tomarlo.

La presentación de esta guía coincide con el lanzamiento de la campaña 'Un Bobal para cada momento' en la que la DO Utiel-Requena quiere poner el acento en su variedad "estrella", la Bobal, uva autóctona que ocupa el 68 por ciento de la superficie total del viñedo de la zona y que "se adapta perfectamente a su clima y territorio".

LA BOBAL Y LAS FALLAS: "TRADICIÓN Y CULTURA"

Con esta guía, la DO quiere poner en valor, en un momento tan importante de la cultura valenciana como son las Fallas, el vino de esta zona elaborado con una uva como la Bobal, que "es parte también de nuestra tradición y cultura", ha afirmado.

Al respecto, el presidente de la DOP, José Miguel Medina, ha destacado la "importancia histórica y cultural" del vino en la DO Utiel-Requena, donde el cultivo de la vid se remonta a la época Íbera.

"El vino y la Bobal forman parte de la identidad de Utiel-Requena. La Bobal es una variedad única que sólo se cultiva en la DO Utiel-Requena dentro de la Comunidad Valenciana, por eso desde la DO queremos ponerla en valor y ayudar a los consumidores a descubrir todos sus matices", ha remarcado Medina.

UN VINO PARA CADA MOMENTO

Según la DO, la uva Bobal tiene "un gran potencial enológico" y "gracias a los avances de las bodegas en su elaboración y cultivo, hoy podemos gozar de nuevos vinos de gran calidad con cualidades organolépticas extraordinarias que transmiten a la perfección el carácter y la personalidad de nuestra tierra".

En palabras del presidente de la DO, "en la DO Utiel-Requena se producen vinos rosados, tintos y espumosos (blancos y rosados) con Bobal". "Esta variedad autóctona de la DO Utiel-Requena sirve para elaborar desde vinos jóvenes a vinos de guarda con una gran calidad", ha subrayado.

Es esa "enorme versatilidad de la Bobal" la que permite "vinos diferentes para cada momento, desde el almuerzo a la cena", ha explicado, antes de asegurar que "siempre habrá un Bobal apropiado para la ocasión y para todos los gustos". "Esperamos que estas Fallas estén llenas de momentos compartidos y disfrutados con los vinos de la DO Utiel-Requena", ha añadido.