Puig vol reunir-se amb Andalusia "i amb totes les comunitats" per a parlar de finançament més enllà de partidismes

Així s'ha pronunciat Puig abans d'assistir a l'entrega dels III Premis La Razón de la Comunitat Valenciana en ser preguntat sobre si està buscant un front comú amb Andalusia de cara al debat sobre un nou model de finançament, com apunta el diari digital 'El Confidencial'.

Puig ha assegurat que no li agrada "parlar de fronts" perquè en el sistema de finançament cal "dialogar i buscar una solució que siga raonable" per a la gestió dels recursos públics i ha admès que la Comunitat Valenciana té amb Andalusia "un dèficit comú" en aquest sentit i per açò han de "parlar i acordar, però no des del frontisme d'unes comunitats contra unes altres".

Davant la pregunta de si se'n va a reunir amb la Junta d'Andalusia, Puig ha indicat que la seua voluntat és reunir-se amb aquesta regió i amb totes les comunitats per a parlar, com ha vingut fent des del principi del mandat anterior.

"Cal anar consolidant una posició majoritària que defenga la singularitat de cada regió, de cada nacionalitat històrica, però al mateix temps el que és fonamental és la igualtat entre ciutadans visquen on visquen", ha afegit.

Així, ha mostrat la seua disposició a seguir amb el treball realitzat amb els anteriors responsables andalusos i ha incidit que les institucions "no han de saber de partidismes, han d'estar sempre damunt" i l'alineament "ha de ser en funció dels interessos generals".