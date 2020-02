El riesgo de Coronavirus en la Región es "bajo" y los 22 casos sospechosos detectados dan "negativo"

Así, la Región está en fase 1, que consiste en detectar los casos posibles y evitar que se transmitan, según Villegas, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado por la portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal.

En este sentido, Martínez Vidal ha ratificado que los casos sospechosos detectados en la Región de Murcia han dado, de momento, resultado "negativo" pero ha advertido que "no se descarta que la epidemia pueda afectar a la Región de Murcia".

El Gobierno murciano ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y de "prudencia". Villegas ha asegurado que la Región está "preparada" y "dispone de los medios sanitarios y de los profesionales más cualificados para la detección y control de casos sospechosos de coronavirus" y para "hacer frente a los posibles casos".

"Nuestros profesionales están formados e informados", según el consejero, quien ha recordado que la Comunidad ha desarrollado en las últimas semanas un "intenso" programa formativo por el que han pasado más de 5.000 profesionales sanitarios y no sanitarios de la Región "conforme a la mejor evidencia científica y siguiendo los mismos criterios y según las indicaciones del Ministerio de Sanidad".

Así, la Consejería ha adaptado la información y los protocolos a los cambios dictados por el Ministerio en cada momento. Las recomendaciones que se deben seguir son las que manda el Ministerio y que se actualizan tanto en su web como en el portal 'murciasalud.es'.

Efectivamente, Villegas ha insistido en que no se ha detectado ningún caso de coronavirus en la Región y ha recordado que, para resolver posibles dudas y consultas, la Comunidad ha habilitado el teléfono gratuito '900-121212' que atiende de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00 horas.

Ha señalado que, durante esta semana, los profesionales sanitarios han atendido más de 600 llamadas telefónicas, y ha emplazado a hacer uso solamente de fuentes oficiales de información. Así, ha manifestado que la Dirección General de Salud Pública seguirá informando de manera "constante y transparente", realizando un seguimiento "activo" de los casos en investigación.

Estas llamadas se corresponde, fundamentalmente, con personas que tenían síntomas pero no eran considerados "casos dudosos" porque no vienen de las zonas en las que hay transmisión comunitaria como China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y el norte de Italia. "Cualquier persona que haya pasado por allí o haya tenido un contacto directo con una persona que dé positiva y tiene síntomas se considera un caso probable y hay que estudiarlo", añade.

Ha achacado estas llamadas a la "incertidumbre existente", y ha señalado que hay más de 150 vuelos desde Italia a España cada día, lo que supone un tránsito de más de 20.000 viajeros. "Son personas que podrían tener síntomas y convertirse en casos de estudio", ha matizado.

Ante un posible caso sospechoso con síntomas compatibles con infección respiratoria aguda en personas que hayan viajado a áreas en las que se han registrado evidencias de transmisión de la enfermedad o que hayan tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado, la Consejería recomienda contactar con el Teléfono Único de Emergencias 1-1-2 para que les indiquen los pasos a seguir y no tengan que ir a los centros de salud, centros sanitarios u hospitales para evitar "en la medida de lo posible" la transmisión.

El Ministerio también dictaminó que se examinaran los casos de neumonía sin diagnóstico, pero Villegas ha señalado que eso es algo "muy raro" porque siempre que hay un caso de neumonía se intenta buscar la causa y pocos se quedan sin diagnosticar.

Villegas también ha desmentido que haya un aumento de consultas en Urgencias, porque la ciudadanía "está haciendo caso a las últimas recomendaciones" que aconsejan no ir directamente a los centros de salud o puertas de urgencia salvo que estén en una situación de gravedad. Así emplaza a llamar al 1-1-2 a cualquier persona que tenga fiebre, tos o sensación de falta de aire.

En estos casos sospechosos de personas que forman parte de grupos de riesgo, la Consejería ha habilitado un grupo que va directamente al domicilio, con equipos de aislamiento y protección individual. Son los encargados de tomar la muestra y analizarla, para evitar que los pacientes salgan de su domicilio, evitando una posible expansión de la enfermedad o que lo haga "lo menos posible".

De momento, la Consejería desconoce el número de visitas que se han hecho a los domicilios, pero ha señalado que se habilitarán efectivos y recursos de forma "proporcional" y adaptados a las necesidades del momento.

Al ser preguntado por la venta de mascarillas, Villegas ha indicado que no hay desabastecimiento y ha señalado que la Consejería ha hecho acopio para tener más stock y que no faltaran. No obstante, ha recordado que, tal y como indica el Ministerio, no es útil que se lleven por la calle. En cambio, sí es recomendable para la gente que está estornudando, para evitar el contagio.

EFECTO EN LAS EXPORTACIONES

La también consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, ha destacado que su departamento ha sido pionero en España a la hora de crear un Comité de vigilancia que se ha puesto en marcha en el Instituto de Fomento para monitorizar en tiempo real las exportaciones de empresas murcianas que se están viendo afectadas por el coronavirus.

"Estamos escuchando, de la mano de los responsables, los problemas y las necesidades de aquellas empresas que venden en el extranjero y les estamos proporcionando, a través del Plan de Promoción Exterior, la posibilidad de abrir nuevos mercados para minimizar las pérdidas que se pueden derivar de esta crisis sanitaria mundial", ha manifestado.

Por eso, la Consejería ha incrementado el presupuesto un 21% y el Plan de Promoción Exterior alcanza un presupuesto de cuatro millones de euros. El competido, añade, es "ofrecer el apoyo incondicional y sin fisuras del Gobierno regional a todos los empresarios murcianos que se están viendo afectados por el coronavirus, tanto en las exportaciones como en las importaciones y en la provisión de materias primas.

Ha asegurado que "vamos a superar todos juntos este bache" y, para ello, la Consejería les está ayudando a encontrar nuevos mercados. De hecho, ha llevado a cabo recientemente encuentros con embajadores de otros países y está estudiando otras alternativas.

Los sectores más afectados, según Martínez Vidal, son los del mueble y el vitivinícola, que exporta fundamentalmente a China y a Estados Unidos. Por eso, explica que es tan importante la puesta en marcha de este Comité de vigilancia que se constituyó el 17 de febrero y que se volverá a reunir el 3 de marzo por la tarde, con la asistencia de representantes de las cámaras de comercio y de las principales empresas exportadoras a China y otros países afectados como Italia.

El sector del mueble no se ve afectado por las exportaciones, sino por las importaciones de materias primas, sobre todo, de tejidos empleados para la fabricación. En cuanto a las exportaciones, están afectadas las del sector agroalimentario, que se envían congeladas al país de destino, y las del sector vitivinícola, que no tienen fecha de caducidad.

No obstante, ha señalado que hay "más margen de maniobra" e países como Italia, porque está más cerca geográficamente y las exportaciones son de otro tipo, fundamentalmente combustibles, que tienen "mucha menor manipulación manual" y, por tanto, "hay menos riesgo de contagio" que en el caso de China, donde la distancia además es muy superior.