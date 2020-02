Talleres, proyecciones, encuentros literarios y exposiciones, en el programa trimestral de 'Una habitación propia'

Como ha señalado la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño, Eva Tobías Olarte, en la presentación del programa, con estas actividades "seguimos llenando de contenido este espacio, y reforzando la igualdad de género como un eje transversal de nuestro Gobierno".

Durante el mes de marzo, del 2 al 31, 'Una habitación propia' acogerá la exposición 'Sally Cutting: Retrato de una ilustradora'. La muestra estará abierta para todos los públicos los lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 horas y los sábados de 10 a 13 horas.

Además se pueden concertar visitas guiadas para colegios y asociaciones culturales, de martes a viernes de 10 a 13 horas, a través de cita previa en bibliotecarafaelazcona@logro-o.org.

La exposición estará complementada con los talleres de creatividad con acuarela 'Contar y pintar a Sally Cutting', impartidos por Begoña Sainz de Murieta, en los que se reinterpretará la obra de esta ilustradora inglesa a través de dos de sus cuentos: 'Es como yo/ Just like me' y 'Un prado en verano'.

Los talleres se desarrollarán el sábado 7 de marzo, de 11 a 13 horas, para niños y niñas de 5 a 10 años; y el sábado 28 de marzo, de 11 a 13 horas, para público a partir de 16 años.

Además de estas actividades centradas en la obra de Sally Cutting, el 6 de marzo está programada la proyección del documental 'Ya no soy esa', que trata sobre la evolución del modelo de mujer: del "esposa y madre", promovido durante la dictadura y potenciado por la Sección Femenina, a mujer con entidad propia reivindicado en los años 80.

Esta proyección se enmarca dentro de la actividad 'Café tertulia' del programa 'Siempre acompañados' de la Fundación Bancaria "la Caixa", realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.

Por otra parte, el jueves 26 de marzo, a las 18,30 horas, en el marco del club de lectura 'Una habitación propia', se propiciará un encuentro con la traductora Raquel Vicedo para comentar el libro 'Ciudadana: Una lírica estadounidense' de la escritora Claudia Rankine.

Este libro, editado por la editorial riojana Pepitas de Calabaza, ofrece un poderoso testimonio de las consecuencias individuales y colectivas del racismo.

Durante el mes de abril se ha organizado un ciclo de cortometrajes contra la violencia de género, organizado por CortoEspaña, dónde tendremos la posibilidad de ver: 'El orden de las cosas', 'No aguanto a tus padres', 'Miente', 'Recursos humanos', Deazularrojo' y 'Libre directo'.

Se han programado dos sesiones en las que se analizarán los cortos a través de fichas didácticas. La primera proyección se llevará a cabo el jueves 2 de abril, a las 11 horas, para escolares de 3º y 4º de la ESO o Bachiller; y la otra el miércoles 22 de abril, a las 17,30 horas, para todos los públicos.

El 30 de abril, a las 18,20 horas, el club de lectura 'Una habitación propia' contará con la presencia de Isabel Lizarraga Vizcarra y Juan Aguilera Sastre, editores del libro 'Clara Campoamor. La forja de una feminista', que reúne 63 artículos periodísticos de esta escritora, política y defensora de los derechos de la mujer.

Por último, 'La habitación propia' acogerá el sábado 30 de mayo, de 11 a 13 horas, un taller de ilustración e igualdad, 'Mejor entre todos y todas', dirigido a público mayor de 12 años. Será impartido por la ilustradora riojana Raquel Marín sobre 'El libro de los cerdos' de Anthony Browne.

Con esta programación continuada, ha indicado la concejala Eva Tobías Olarte, "queremos que este espacio sea más que un lugar de consulta y se convierta en un lugar para reivindicar la voz de las mujeres y su derecho a tener un espacio propio donde poder desarrollarse plenamente y en libertad".

Por ello, 'Una habitación propia' está abierta "a toda la ciudadanía, y a las entidades u organismos que deseen reservar y usar este espacio para realizar actividades colectivas acordes con su filosofía".

'Una habitación propia', ha añadido, "pretende ser un punto de encuentro, de reflexión, dónde el hilo conductor sea la igualdad de género y la prevención de la violencia machista".

"Así, el trabajo de forma lúdica desde la infancia, nos permitirá sensibilizar, concienciar y coeducar. El espacio se ha construido como espacio permanente de investigación, trabajo colaborativo e intercambio de conocimientos en estas materias. De esta manera, conseguiremos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria".