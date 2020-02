Decae la reprobación del concejal de Educación, José Luis Costillas

El concejal del PSOE Diego Valiño ha señalado que, aunque no haya salido adelante la reprobación, el edil de Educación "se la merece por mentiroso" y ha acusado a Costillas y a la concejala delegada de Educación, Yolanda Vidal, de "disfrazar la realidad". Ha agregado el edil socialista que un "maleducado" que "miente" a las familias no puede ser concejal de Educación. Considera además que "no es de recibo" que el Ayuntamiento haya cambiado la convocatoria de becas "sin informar a la comunidad educativa".

La portavoz de Somos, Ana Taboada, ha defendido su postura resaltando que Costillas "desconoce la realidad social" y además, "no le importa". Al hilo, la edil Anabel Santiago ha reprochado al concejal que haya "firmado una sentencia de muerte" para las becas y la conciliación familiar. Sus políticas, ha dicho, son un "ataque directo a las familias, los derechos y el estado del bienestar". Si a ello se suman las "mentiras, faltas de respeto y la cobardía", ha pedido a Costillas que dimita "si le queda algo de vergüenza".

Desde Vox, el concejal Hugo Huerta ha señalado que, sabiendo que la reprobación "es un simple tirón de orejas", su grupo entiende que no puede reprobar a una persona "porque tome medidas con las que no estamos de acuerdo, siempre que estén dentro de la legalidad y se hayan hecho de buena fe". "Quiero pensar que Costillas intenta hacer su trabajo de la mejor manera posible", ha añadido.

Por su parte el edil implicado, José Luis Costillas, ha defendido que desde que llegó al Gobierno hace seis meses su departamento se ha centrado en mostrar una "apuesta por la educación y la conciliación clara", con mejoras en las infraestructuras educativas e incrementos presupuestarios en la red educativa de cero a tres años.

LA GESTIÓN DE LAS BECAS ENFRENTA A GOBIERNO Y OPOSICIÓN

El pleno municipal ha alcanzado uno de sus momentos más tensos durante el debate sobre la gestión de las becas escolares para el curso 2020-2021. PSOE, Somos y Vox han criticado los recortes del Equipo de Gobierno mientras el Ejecutivo ha defendido que ningún menor que lo requiera se quedará sin prestación.

La sesión, que comenzó pasadas las 9.15 horas de este jueves, transcurrió entre cruces de acusaciones y varias interrupciones debido a las continuas alusiones al concejal de Educación, José Luis Costillas, por parte del público asistente, que llenó el salón municipal y lo acusó de "falso" y "mentiroso". Al alcalde, Alfredo Canteli, le pidieron la dimisión.

El primer punto de confrontación ha sido, precisamente la convocatoria de este pleno, impulsado por las asociaciones de padres y madres de Oviedo. El concejal del Grupo Municipal de Somos, Rubén Rosón, ha cargado contra el "gobierno de ratones" ovetense, que "se esconde de las familias" al fijarlo en "el peor horario posible" para que los padres y madres no puedan seguirlo. Además ha negado que el anterior Gobierno local utilizara el dinero destinado a becas a otros fines.

La edil Anabel Santiago, por su parte, ha pedido al Ayuntamiento que rectifique la convocatoria, criticando que haya dinero "para banderas y el Centro Asturiano" y no para becas. Finalmente la portavoz del partido, Ana Taboada, ha recordado en el pleno que la gratuidad de los servicios públicos "no tiene que estar reservada" para las personas más pobres, sino que ha de ser "un derecho para la mayoría social".

Por su parte, José Luis Costillas (Cs) ha explicado que la cuantía presupuestada para becas es superior a la ejecutada en el anterior curso, 3,7 millones de euros, aunque esta sea una cifra menor a la presupuestada por el tripartito. Este descenso, aduce, se debe a que el anterior Ejecutivo destinaba parte del presupuesto "a otras cosas".

Ha agregado el responsable de Educación que el tripartito dejó durante el anterior mandato "más de dos millones de euros sin gastar" en concepto de becas, lo que evidencia, a su juicio, que "inflaban el presupuesto" para lograr "titulares y tuits".

En la misma línea el concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, el 'popular' Javier Cuesta, ha agregado que el anterior Gobierno se dedicó a "incrementar de forma artificiosa las becas para luego no gastarlo".

El socialista Diego Valiño ha puesto el foco en los baremos para la consecución de las becas, criticando que el Ejecutivo local los haya modificado de manera que pueden acceder a las prestaciones menos familias. Este tipo de becas, ha agregado, no son "beneficiencia", sino que son necesarias para que familias de la clase media trabajadora puedan conciliar su vida laboral y familiar. La también concejala del PSOE Ana Rivas ha recriminado al Ejecutivo que prefieran "dar de comer a turistas que a los niños de Oviedo".

El responsable de Educación ha reconocido en este punto que se han cambiado los criterios para la concesión de becas, y ha justificado que en la nueva convocatoria se toma como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), baremo que se emplea para determinar los beneficiarios de prestaciones y servicios públicos a nivel estatal. Valiño, por su parte, ha recordado que "no hay ningún imperativo legal" para utilizar el IPREM en estas becas.

Desde Vox, el concejal Hugo Huerta ha criticado que el Equipo de Gobierno haya recortado las becas de comedor, y ha acusado tanto al bipartito actual como al ejecutivo anterior de hacer demagogia, "unos exagerando costes y otros minimizándolos". Ha incidido el edil de Vox en que a su partido lo que le interesa no es la previsión de gasto de unos u otros, sino conocer la cantidad de familias que hasta ahora han tenido beca y "a partir de ahora no la van a tener". "No pueden decir q los q lo necesiten van a tener beca porque no es así", ha aseverado.

Durante el pleno ha decaído una propuesta conjunta de PSOE y Somos de aprobar una nueva convocatoria de becas que es ajuste a los criterios aplicados en la convocatoria 2019-2020, que contó con el respaldo de Vox y los votos contrarios de PP y Cs.