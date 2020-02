Dani Mateo analiza los bulos sobre cómo prevenir el coronavirus: "No nos fiamos ni de lo que dice la OMS"

Aprovechando la multitud de noticias que están surgiendo sobre el coronavirus en las últimas semanas, Dani Mateo quiso mostrar este miércoles en El intermedio algunos de los bulos que ha desmentido la OMS sobre cómo prevenir el COVID-19.

"Soy doctor y es porque he conseguido una bata, que es mucho más rápido que sacarse la carrera de Medicina, aunque a la vista está que se la saca cualquiera", señalando a Wyoming, que se unió a él para comentar la noticia.

🔴 El doctor Wyoming y el doctor @DaniMateoAgain comprueban empíricamente si son ciertos los desmentidos de la OMS sobre bulos del coronavirus como que los secadores de pelo, el alcohol o la orina de niño previenen el contagio. ▶ #elintermedio en DIRECTO: https://t.co/MTc3A1MZU6pic.twitter.com/cKKBhNIHG6 — El Intermedio (@El_Intermedio) February 26, 2020

El colaborador comentó que "la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado un informe en el que ha recopilado los principales bulos que circulan sobre cómo prevenir el coronavirus. Pero nosotros, como hombres de ciencia que somos, no nos fiamos de lo primero que nos dicen, ni siquiera cuando lo dice la OMS, por eso sometemos todo al método científico".

La primera advertencia de la OMS es que "con el aire caliente de los secadores de manos no se previene el coronavirus, como muchos, vete tú a saber por qué, creían", señaló Mateo. Para probarlo, apuntó con un secador de pelo a Wyoming, que reconoció: "Esto no lo previene, solo abre las puntas":

Otro de los bulos era que el uso del alcohol etílico o cloro prevenía el contagio. Para demostrarlo "empíricamente si es cierto", el periodista le dio al presentador "el único alcohol que había en tu camerino".

Wyoming le dio un largo trago a la botella, y cuando acabó afirmó que "prevenir el coronavirus no sé... pero me están entrando ganas de mandarle un whatsapp a mi ex...". Mateo le quitó la botella advirtiéndole que "para eso no hay mascarillas, eso es peor que el coronavirus".

El último bulo fue el más sorprendente, y es que la OMS desmintió que "beber orina infantil ayude a evitar el COVID-19. Sí, mucha gente estaba bebiendo pis de niño para no ponerse enfermo", explicó Mateo mientras habría un bote de los clásicos de análisis de orina.

"Wyoming, tenemos que comprobarlo. Tápate la nariz, y para dentro", le dijo a su jefe mientras éste se negaba: "No pienso probar pis de niño". Mateo le tranquilizó diciéndole que "es mío", y el presentador se lo tomó afirmando "entonces sí, que somos casi familia".