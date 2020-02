Feijóo promete una oficina de impulso empresarial en As Pontes y propondrá al Gobierno eliminar el 'céntimo verde'

En esta misma mesa, el Ejecutivo autonómico pedirá conseguir más fondos europeos, ya que "lamentablemente España solo consiguió 300 millones de euros para la transición, mientras que Alemania cerca de 900 millones de euros y Polonia casi 2.000".

En la reunión, a la que también ha asistido el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, con los integrantes del grupo de trabajo -formado por los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento, sindicatos, comité de empresa de Endesa en As Pontes, transportistas, empresarios y comerciantes-; Feijóo ha precisado que impulsará la "creación de una oficina en esta localidad, entre la Diputación de A Coruña y la Xunta, para apoyar cualquier iniciativa de tipo empresarial que se pueda conseguir para As Pontes".

En esta línea, ha comprometido que "la Xunta estará en cualquier tipo de iniciativa de ampliación del suelo industrial en este municipio, con otras administraciones, tanto provinciales como estatales", reclamaciones que le ha realizado el alcalde de esta localidad, Valentín González Formoso (PSOE).

El también presidente de la Diputación de A Coruña ha destacado y ha agradecido "el permanente interés tanto del presidente de la Xunta como del conselleiro de Industria cada día, siempre con las puertas abiertas" y ha remarcado que "si no hubiera esta coordinación, esto sería imposible, y As Pontes no tendría futuro".

Formoso ha destacado que "esto es la base para que todo este proyecto, tanto la continuidad de la central térmica como las alternativas de reindustrialización se vayan a dar en As Pontes, y que sean posibles".

BIOCOMBUSTIBLES

En cuanto a las pruebas que está previsto realizar en este complejo con la utilización de otros combustibles, además del carbón, el regidor ha trasladado que "están van a determinar con certeza si esta central es viable técnica y económicamente y así decidir su continuidad con biocombustibles".

Así, ha asegurado que el objetivo de su Gobierno es "mantener operativa esta central, porque cumple los reglamentos europeos" y ha remarcado que "la mayoría de países mantienen sus central térmicas abiertas y operativas, hasta 140, en este momento".

"Vamos a seguir trabajando de manera coordinada y consensuada porque es la única manera de mantener un posicionamiento firme y razonable dentro de una transición que queremos que sea ordenada", ha insistido.

ENCUENTRO DE TRABAJO

El mandatario autonómico se ha desplazado hasta As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) este miércoles, en donde mantuvo un encuentro de trabajo con el grupo de crisis de esta localidad, que busca evitar el cierre de la central térmica que la compañía Endesa tiene en este municipio.

"Esta es la gran batería de España", ha incidido Feijóo en referencia a este complejo generado de energía eléctrica, compuesto por cuatro grupos y una potencia de 1.400 MW. Ello le ha llevado a asegurar que "estamos ante una central imprescindible desde el punto de vista de seguridad eléctrica en el país", por lo que ha defendido que hay que "ser capaces de convencer al Gobierno central y a Endesa de que ningún planteamiento puede ser distinto a mantener este central térmica operativa".

Con esta idea, ha dicho Feijóo, seguirán "trabajando tal y como lo llevamos haciendo en los últimos meses, con el Inega y los técnicos de Endesa", para ver como podemos ir disminuyendo las toneladas de carbón y su sustitución por biocombustibles, para evitar el ser penalizados como consecuencia de las emisiones de CO2.

MENSAJE DE SOLIDARIDAD

Feijóo también ha querido mandar un mensaje de solidaridad para las "750 familias" que dependen de este complejo generador y ha destacado la situación que están viviendo los "transportistas, que llevan meses sin poder facturar y que se enfrentan a préstamos para poder comprar sus camiones".

Esta situación también ha llevado a los operarios de las empresas auxiliares a tener "una gran preocupación e incertidumbre", sobre su futuro laboral, ya que "no pueden recibir un cierre por respuesta".