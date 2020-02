Coronavirus.-Espadas llama a la "prudencia" y a "no alarmar" sobre la suspensión de grandes eventos

A preguntas de los periodistas, Espadas ha indicado que estará atento "a la evolución y al proceso de la enfermedad" y ha considerado que "no es una buena idea generar alarma o vaticinar qué es lo que va a pasar dentro de un mes de todo, dos meses o tres meses", en referencia ala celebración de eventos como la Feria de Abril.

Recuerda que hay sectores "muy sensible" y llama "a la responsabilidad y a la prudencia". "Estamos asistiendo desde distintos puntos en todo el mundo a la evolución de esta de esta cuestión y hay que afrontarlo desde la serenidad, mientras las autoridades sanitarias día a día informan de cuál es el proceso que está siguiendo la enfermedad", explica.

Por tanto, insiste en que "lo que no debemos hacer en ningún caso, y menos un responsable público, es alimentar la alarma de ningún tipo", lo que "no significa que no estemos preocupados". "Todos los ciudadanos estamos preocupados cuando vemos la televisión", aclara.

En este marco, señala que se están viendo las reuniones que se mantienen desde el Ministerio de Sanidad con las regiones, mientras "se están tomando las medidas que se considera en cada momento cuando aparece cualquier caso".