Sánchez dice que afronta la mesa de diálogo con el "mejor de los ánimos" y espera el "reencuentro entre catalanes"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que afronta la mesa de diálogo entre gobiernos de esta tarde con "el mejor de los ánimos" y espera que "dé frutos" para conseguir "la reencuentro entre catalanes". El jefe del ejecutivo también ha dicho que será un camino "difícil y largo".

Durante la sesión de control en el Congreso y a preguntas de la portavoz de JxCat, Laura Borràs, Sánchez ha afirmado también que el independentismo tiene la "mayoría parlamentaria" pero no "la mayoría social" y que ha "de asumir que Cataluña es plural". "Tienen que reconocer a la otra parte de cataluña que no defienden los postulados independentistas y que quieren dejar atrás "el agravio" para reencontrarse.

Borràs le ha preguntado como pensaba el gobierno español atender una demanda importante de la población sobre el derecho a decidir y le ha recordado que en los últimos diez años "el voto independentista no ha parado de crecer". "Siempre tienen la excusa de la mayoría parlamentaria. Si tuviéramos la social, sí?", le ha replicado a Sánchez. "Sin diálogo no hay democracia. Sin libertad no hay normalidad"