AMPL.- Universitats valencianes contacten amb els alumnes Erasmus i segueixen "pendents de la crisi" del coronavirus

La UV és "una de les principals universitats en recepció i enviament d'estudiants en programes de mobilitat internacional", per la qual cosa s'ha posat en contacte, "des de l'inici de la crisi, amb les autoritats sanitàries espanyoles i italianes, i ha contactat amb tots els estudiants de la UV que cursen aquest quadrimestre en les universitats italianes tancades aquesta setmana com a mesura de prevenció per la crisi del coronavirus", informa l'entitat educativa.

A més, el Consell de Direcció encapçalat per la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, s'ha reunit aquest dimarts per a estudiar la situació de la crisi del COVID-19 a Itàlia, "una de les principals destinacions dels estudiants de la UV en el marc del programa Erasmus".

Al llarg del matí, el Rectorat "ha traslladat un missatge a tots i totes els 140 estudiants de la UV que cursen aquest quadrimestre en 11 de les universitats italianes de les regions del Vènet, Llombardia i Emiglia Romanya amb les quals la Universitat de València manté convenis de col·laboració".

MISSATGE DE MESTRE

"Com a rectora de la Universitat de València sempre he expressat que el més important són les persones que formem la Universitat', ha afirmat la rectora, en el correu dirigit a cada estudiant, en el qual els informava que, "des de l'inici dels primers casos de Coronavirus a la Xina, la Universitat de València ha estat en contacte amb les autoritats de Sanitat i Salut Pública dels governs d'Espanya i de la Generalitat Valenciana".

La Universitat de València recalca que continuarà en contacte amb les autoritats en matèria d'universitats i salut pública i "traslladarà la informació disponible a les i els estudiants que cursen el programa Erasmus en les zones en què s'han detectat casos de Coronavirus".

"BONES CONDICIONS"

En l'actualitat, a Itàlia cursen estudis en el marc del programa Erasmus 466 estudiants de la Universitat de València. Les autoritats espanyoles aconsellen que els estudiants seguisquen les indicacions que les autoritats italianes els proporcionen en qualsevol moment. En eixe sentit, la UV "també s'ha dirigit a cadascuna de les universitats de les zones afectades per a interessar-se per la situació", destacant que, segons la informació que proporciona el govern italià, "no hi ha cap cas de coronavirus detectat entre universitaris a Itàlia".

Per la seua banda, fonts de la Universitat Politècnica de València han detallat a Europa Press que en aquests moments 111 dels seus alumnes estan en la zona de Milà, Torí i Venècia. A tots ells se'ls ha enviat un correu demanant-los que atenguen les recomanacions de la seua universitat de destinació i de les autoritats sanitàries i "oferint-los qualsevol ajuda que puguen necessitar". La UPV està "pendent de la crisi i fa un seguiment dels seus alumnes allí".

Des de la Universitat d'Alacant han apuntat que 45 universitaris alacantins estan "en països amenaçats pel coronavirus, alguns ja amb casos detectats". Tots ells presenten "bones condicions" i estan controlats pel Vicerectorat de Relacions Internacionals. A aquests se suma un altre alacantí que estudia en la Universitat de Manchester i aquest curs està a Milà.

Un total de 39 d'aquests universitaris cursen estudis a Itàlia (set en la regió de Llombardia, tres a Milà i quatre a Torí). L'altre estudiant alacantí cursa Empreses i Finances a Manchester, però la crisi li ha agafat d'Erasmus en la universitat milanesa de Bocconi. El diumenge, aprofitant el tancament del seu Campus una setmana va tornar.

Altres dos alumnes alacantins de la UA estudien a Beijing (la Xina), un està a sa casa i altres preparant el viatge de retorn. Així mateix, tres estudiants més es reparteixen per Malàisia, Hong Kong i Taiwan, tots en classe amb normalitat. Es desconeix, d'altra banda, si al final viatjarà al Japó un altre grup de deu universitaris alacantins que ha de volar a l'abril, assenyala la institució alacantina.