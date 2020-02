Mijas presenta una campaña para sensibilizar sobre los límites de velocidad en vías urbanas

Así, con el eslogan 'Reaccionar a tiempo salva vida', el alcalde ha señalado que "pretendemos sensibilizar a la población sobre los límites de velocidad que hay que respetar cuando se transita por las carreteras del municipio y es que con este mensaje que lanzamos hoy queremos dejar claro que con una velocidad adecuada estamos a tiempo de evitar un accidente".

El vídeo de la campaña, que se ha grabado en diferentes localizaciones del municipio, hace especial hincapié en la importancia de respetar las velocidades máximas permitidas en las diferentes vías, 30 kilómetros hora en urbanizaciones y zonas residenciales, y 50 kilómetros en vías urbanas y travesías.

Durante los dos primeros meses del año, Policía Local ha efectuado una media de dos controles diarios, por los que han pasado más de 7.300 vehículos, de los cuales solo se han denunciado a 160.

El alcalde de Mijas ha detallado que durante los dos primeros meses del año, "atendiendo a las demandas de los vecinos, se han llevado a cabo casi cien controles en todo el municipio, que nos han dejado datos reveladores" y ha apuntado que "aunque la mayoría de los vehículos han respetado la velocidad máxima permitida en la vía por la que circulaban, ha habido conductores que han duplicado e, incluso, la han triplicado, siendo casos excepcionales, pero es en esa excepcionalidad donde se producen los accidentes y es lo que queremos evitar".

"Tras el análisis de estos datos que ofrecen los controles, se van a implementar una serie de medidas, como la colocación de resaltos, una mayor presencia policial en determinados puntos, refuerzo en la señalización tanto horizontal como vertical", ha declarado Cruz, al tiempo que ha indicado que "con este tipo de acciones queremos que los entornos de comunidades, urbanizaciones, zonas residenciales y de colegios sean más seguro".

En este punto, han destacado que estos controles se han llevado a cabo en vía donde se rueda a alta velocidad como las avenidas Andalucía o María Zambrano o las urbanizaciones como Calahonda y Mijas Golf. Al respecto, Guerrero ha indicado que "no han tenido un afán recaudatorio, sino ha sido una acción preventiva", ya que lo que se ha pretendido "es que se los conductores disminuyeran la velocidad al detectar la presencia del vehículo radar".

El spot, que ha sido rodado en colaboración con Mijas Comunicación, se va a difundir a través de todos los medios de comunicación local y redes sociales. "Con esta campaña no solo buscamos que los conductores que van a velocidades no permitidas aminoren, sino para que esto se convierta en una costumbre", ha finalizado González.

ESTACIONAMIENTO ALTERNO

Por otra parte, el Ayuntamiento de Mijas ha recordado a los vecinos que este próximo domingo será mes de marzo y que este hecho afecta a aquellas calles donde el estacionamiento es alterno por meses.

Desde el equipo de gobierno informan a los conductores de que deberán cambiar su vehículo al otro lado de la calzada antes de las 09.00 horas y así evitar ser sancionado. No obstante, advierten de que si al realizar este cambio obstaculiza gravemente la circulación o pone en riesgo la seguridad de los peatones, se deberá estacionar en otra calle donde la reglamentación no lo prohíba o no se dé estos dos casos expuestos anteriormente.

También desde la Jefatura de Policía aclaran que los vados donde se prohíbe el estacionamiento en días laborables en una determinada franja horaria abarca de lunes a sábado, siempre y cuando no sea festivo, y no de lunes a viernes.