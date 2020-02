AMPL.- Sanitat confirma dos possibles casos de coronavirus "en investigació" a la Comunitat Valenciana

Els dos possibles afectats es troben ingressats en l'Hospital Doctor Peset de València i en el castellonenc Hospital de la Plana i al llarg de la jornada se'ls realitzarà les proves corresponents per a confirmar o descartar la infecció.

Així ho ha anunciat la sotsdirectora general d'Epidemiologia, Hermelinda Vanaclocha, en una roda de premsa per a informar sobre la situació d'aquest COVID-19 a la Comunitat Valenciana. Aquestes compareixences seran diàries a partir d'ara amb la finalitat d'actualitzar les dades dels quals dispose Sanitat en relació amb aquest virus.

Vanaclocha ha indicat que la nit d'aquest dilluns es va analitzar un possible cas a la Vall d'Uixó (Castelló), però es va comprovar que "no complia els criteris" que marquen l'existència d'aquesta càrrega vírica i "es va descartar".

No obstant açò, Sanitat sí està valorant "altres casos". En concret, la sotsdirectora general d'Epidemiologia ha informat sobre un home que ha arribat a València procedent de Milà i va ingressar la nit d'aquest dilluns en l'Hospital Doctor Peset de València. En principi, el pacient va presentar "símptomes greus" i va ser sotmès a proves que van descartar que tinguera altres virus, per la qual cosa s'ha posat "en investigació".

Aquest home presentava febra, però el seu estat general és "bo". Les anàlisis que s'efectuen al llarg del matí d'aquest dimarts confirmaran o descartaran que patisca coronavirus.

L'altre cas que es troba "en investigació" és el d'un altre home, també procedent de Milà, que roman ingressat en l'Hospital de la Plana de Vila-real (Castelló) i sobre el qual "s'ha activat el protocol previst". "S'han fet dos proves fins ara, més aquestes dos. Es tracta de previndre davant el més mínim dubte perquè el risc zero no existeix", ha manifestat.

En tot cas, la responsable de Sanitat ha insistit que "estem davant una nova malaltia, un virus nou, que prové d'un salt d'espècie i s'ha d'anar adaptant al cos humà", raó per la qual les autoritats consideren necessari "prendre precaucions". No obstant açò, ha traslladat un missatge de tranquil·litat perquè "en aquests moments no tenim transmissió interna" a Espanya i ha assenyalat que "la gent no ha de posar-se màsqueres".

VALENCIANISTES "AMB SÍMPTOMES"

D'altra banda, Vanaclocha ha indicat que hi ha diverses persones -"m'imagine que seran tres o quatre", ha apuntat, encara que encara no compten "amb tota la informació"- que es troben "amb símptomes" d'entre els aficionats valencianistes que van viatjar a Milà a la trobada entre l'Atalanta i el València, als qui s'ha recomanat que de moment romanguen en el seu domicili. Els símptomes principals del coronavirus són febra aguda, tos i dificultats respiratòries.

La sotsdirectora general d'Epidemiologia ha precisat que "no hi ha cap cas en investigació" de moment entre els valencianistes que van viatjar al partit de Champions. "Alguns tenen simptomatologia, és possible que algun passe a cas d'investigació. Hi ha diversos pendents de valorar", ha subratllat.

Referent a açò, ha apuntat que el Govern italià va informar de la situació en el nord del país "el divendres a la nit" i aquesta responsable de la Conselleria ha afirmat que van tindre coneixement aquest mateix dilluns "que el València havia jugat un partit a Milà". "Jo no tinc per què saber que havia anat el València C.F. No sabem tots els esdeveniments que se celebren a Itàlia. També ens hem assabentat que va haver-hi una fashion week" i "també es va celebrar la Fira del Calçat", ha argumentat.

D'aquesta manera, ha indicat que aquest mateix matí en Sanitat han rebut informació de "diversos casos amb símptomes", als qui s'ha recomanat que "es queden a casa". En cas que algun d'ells acabe donant positiu en Coronavirus, se'ls pot mantindre en el seu domicili o que siguen ingressats en "qualsevol hospital" de la Comunitat Valenciana, atés que tots ells estan preparats.

"FERRAMENTA CLAU" PER A CONTINDRE L'EPIDÈMIA

Vanaclocha ha informat també sobre una "ferramenta clau" per a "contindre l'epidèmia" del COVID-19 i, almenys, "retardar el màxim possible" l'aparició de casos a la Comunitat Valenciana. L'objectiu d'aquesta mesura, ha afegit, és aconseguir un "diagnòstic precoç".

Així, ha explicat que les persones que viatgen a la Comunitat Valenciana des de "determinades regions d'Itàlia", del nord del país transalpí, "s'analitzaran". Si presenten algun tipus de simptomatologia "es valorarà fer-los una analítica". "És el que hem de fer, protegir tot el sistema sanitari i el propi pacient", ha emfatitzat.

No obstant açò, els viatgers arribats des del sud d'Itàlia no seran sotmesos a aquests controls especials. En tot cas, Vanaclocha ha insistit que "les persones que presenten aquests símptomes han de posar-se en contacte amb el metge o cridar el 112". "Si no tenen símptomes, que facen vida normal", ha agregat, al mateix temps que ha reiterat que "no és el mateix tindre febra i tos que dificultats respiratòries".

FALLES: "SI S'HAN DE PRENDRE MESURES DRÀSTIQUES, ES PRENDRAN"

Preguntada per la possibilitat que se suspenguen les Falles -aquest diumenge se celebra la Crida, l'inici oficial d'aquestes festes-, la sotsdirectora general d'Epidemiologia ha assegurat que "Itàlia està prenent mesures dràstiques" i ha advertit: "Si les ha de prendre Espanya o la Comunitat Valenciana, no tinguen cap dubte que es prendran. Les mesures dràstiques podrien afectar les Falles, com han afectat el Carnestoltes de Venècia".

Vanaclocha ha precisat que Sanitat no sap si aquestes mesures haurien d'aplicar-se a "actes en particular" o a "totes les Falles". "Dependrà del risc que tinguem. El risc d'agrupaments contagiosos a Europa és de moderat a alt", ha destacat.

"Si les Falles se celebraren demà, no hi hauria cap problema. Si tinguérem una situació semblant a la del nord d'Itàlia no hi hauria cap dubte", ha declarat.

A més, Vanaclocha ha apuntat que Sanitat està en comunicació amb les universitats valencianes en relació amb els estudiants que estan realitzant el seu Erasmus en el nord d'Itàlia i ha assenyalat que s'ha enviat un correu electrònic a aquests joves amb "instruccions" a seguir.

Quant al grup de valencians que no ha pogut eixir de Teheran (Iran) per les restriccions imposades per la seua aerolínia pel brot de coronavirus, la responsable d'Epidemiologia ha explicat que no té informació sobre aquest cas, ja que ho està gestionant el Ministeri d'Exteriors.