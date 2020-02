Zaragoza-Ibercaja difunde la obra gráfica de la colección Escolano a través de 56 autores centrada en final del siglo XX

'Transformaciones. Arte y cultura de finales del XX, a través de la colección Escolano' es el titulo de la muestra que se estructura en varias apartados que ofrecen obras que son parte del legado del coleccionista aragonés, Román Escolano, y su mujer Carmen Olivares.

El visitante podrá contemplar obras de Pablo Picasso, Joan Miró Antonio Saura, Antonio Tapies, Luis Gordillo, Cristina Iglesias o Juan Muñoz, junto a autores internacionales como Lucio Fontana, Max Bill o Tom Wesselmann.

La muestra ha sido presentada por el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig; y el comisario de la exposición, Alejandro Ratia. Además, de la exposición se han organizado actividades complementarias como visitas guiadas, talleres familiares y programas didácticos, junto a una mesa redonda y conferencias.

José Luis Rodrigo Escrig ha destacado el papel de Fundación Ibercaja en difundir la cultura y ponerla al "alcance de todos" y, en este caso, "atraer el interés" por la colección Escolano, de quien ha subrayado su "curiosidad por el arte" y ha abogado por realzar su legado.

Ha elogiado la contribución de Román Escolano (1933-2011) al arte, cuya colección reúne alrededor de 700 obras de 400 artistas tanto extranjeros como nacionales. "Esta exposición es una selección sobre los cambios sociales y políticos en la segunda mitad del siglo XX".

Rodrigo Escrig ha abundado en el "compromiso y esfuerzo máximos" de Fundación Ibercaja por divulgar la cultura y "ofrecer propuestas de calidad como esta que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón al prestar las obras. Es tiempo de compromisos y alianzas", ha recalcado.

El comisario de la exposición, Alejandro Ratia, ha explicado que la colección Escolano es una de las mejores de arte gráfico de Aragón, lo que motiva la organización de esta muestra que dan a conocer los cambios que el arte contemporáneo produce en la sociedad y la política, en los que intenta influir; al tiempo que hace un recorrido por la historia del arte gráfico, conocido en este momento como grabado o estampación, ya que al aparecer nuevos medios de producción permite una difusión más expansiva del mensaje.

MONSTRUOS

El primer apartado de la exposición se denomina 'Monstruos metafóricos' y entre las obras que acoge destaca una obra del polaco Maryan que refleja la "rabia y angustia" de su paso por el campo de exterminio de Auschwitz. También se puede ver un cuadro de venus paleolíticas, de Antonio Saura, que es la primera carpeta de litografías de este autor aragonés.

Los colores de Luis Gordillo comienza a reflejarse en el arte tras una etapa que guerras se quiere olvidar y utiliza los colores brillantes del pop-art.

En el apartado 'Conciencia política', Ratia ha contado que muchos de los autores estaban vinculados al PCE y en los primeros años de la década de los 60 crean estampas populares, como las de José Ortega que usa la xilografía para enviar mensajes directos. También se puede contemplar una mítica obra del Equipo Crónica en la que se denuncia la dictadura en Chile y, en otras, la guerra de Vietnam.

'Cambios sociales' es el tercer apartado de la muestra, en el que frente a la mujer objeto de artistas "machistas", como Picasso o Wesselmann, se reivindica a la mujer artista y activa, a través de la mira de autoras como Maruja Mallo o Charo Pradas, ha relatado el comisario.

GRAN PRODUCCIÓN

En el ámbito 'Realidad teatralizada' se busca mostrar las metáforas de la condición humana y como la vida tiene una parte de teatro con la llegada de los medios de comunicación de masas y en concreto de la televisión.

En el 'Arte y el entorno' se ofrece una visión de los cambios técnicos con la irrupción del color y la serigrafía como conquista del color para la obra múltiple, como se explica en el apartado 'Triunfo del color'. Estos cambios técnicos suponen que ya no se hable de líneas y trazados, sino de volumen y superficies, ha precisado el comisario de la exposición respecto al apartado de "Conceptos espaciales" que cierra la muestra.

Ratia ha indicado que el arte contemporáneo no es solo importante para el artista, sino para el conjunto de la sociedad porque "enseña a ver las cosas de otra forma" y ha comparado la mayor capacidad científica y tecnológica de los países que le prestan mayor atención, entre los que ha citado Alemania, frente a otros que son mas reticentes.

INTELECTUAL COMPLETO

Alejandro Ratia ha subrayado el papel del coleccionista Román Escolano y su mujer, Carmen Olivares, por su papel en la difusión del arte, desde unos inicios a finales de los años 50 en los que el mercado era "muy limitado".

"Fue un intelectual completo, que no dejó obra escrita. No sentó cátedra, pero se ocupó de todo, no solo obras de arte, también de discos de música y literatura". Ratia ha contado que Escolano fue amigo de una generación de personajes "a reivindicar como los padres de la transición en la cultura" entre los que ha citado José Antonio Labordeta y su mujer, Juana de Grandes, y Emilio Gastón.

Asimismo, al margen del coleccionismo educó a personajes de la época de los años 70 que tenían poca información porque no llegaban exposiciones a Zaragoza y "la fuente era Román Escolano". En este sentido, ha informado de que fue, gracias a sus contactos, es el artífice de la primera exposición de artistas aragoneses en Madrid en la galería Sen.

"Es una mina inagotable del arte conceptual español. Era curiosidad en estado puro y es a esa actitud, no al dinero, a la que debemos esta colección Escolano", ha resumido el comisario de la exposición.

ACTIVIDADES PARALELAS

Entre las actividades complementarias para profundizar en el arte actual, el 9 de marzo se desarrollará la mesa redonda 'La Zaragoza de Román, el mundo de Escolano', que moderará el comisario de la muestra. Participarán los pintores Enrique Larroy y José Luis Lasala; el librero y editor Javier Cinca y la directora de la galería Sen entre 1969 y 2009, Eugenia Niño, a las 19.00 horas en Ibercaja Patio de la Infanta.

El 12 de marzo, tendrá lugar la conferencia 'Del movimiento a la movida. Contextos enrarecidos del arte español', que impartirá el profesor titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, también a las 19.00 horas en el salón Rioja de Ibercaja Patio de la Infanta.

Los fines de semana se dará paso al taller 'Jugando y experimentando con las vanguardia del siglo XX', dirigida a niños de 6 a 12 años. Los sábados será a las 12.00 y17.00 horas y el domingo a las 11.00 horas.

Para los escolares se ha diseñado el programa didáctico 'Cultura y arte en las vanguardias del siglo XX', dirigido a estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos, que será los jueves y viernes.