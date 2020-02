Felipe González: "Em repugna de la mateixa manera l'autoritarisme d'esquerres que de dretes"

González s'ha pronunciat en aquests termes en una conferència en l'Assemblea General de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) 2020, on ha advertit que "si alguns pretenen tindre tota la raó i que els altres no tinguem cap, no tornarem a canalitzar el nostre futur en la gran 'polis' de tots per a donar-nos seguretat i previsibilitat en els pròxims 30 anys". I això que al seu entendre, "el normal" a Espanya és "la incertesa i la fragilitat institucional" i l'"anormal" han sigut els 35 anys d'estabilitat i previsibilitat que va haver-hi, ha assegurat.

Durant la seua intervenció, l'expresident ha lamentat "la quantitat de gent que menysprea la convivència democràtica, l'única en el marc de la Constitució i els Estatuts d'Autonomia i l'ordenament jurídic", al mateix temps que ha demanat als qui no els agrade que "ho canvien, però respectant les regles de joc, no saltant-se les regles de joc".

Al seu torn, ha afegit: "Jo no repartisc carnets de constitucionalista a ningú, entre altres coses perquè sóc dels pocs que queden quan es va pactar la Constitució", ha recordat. "I si és possible que es millore però que no es menyspree", ha remarcat.

Al seu entendre, cal "asseure les bases i prompte" a través del "diàleg i el consens" per a "tornar a donar previsibilitat a Espanya en les pròximes dècades, si no, els problemes econòmics que s'agreugen per la incertesa política no els podrem enfrontar amb serietat", ha advertit.

SUPORTS "OPORTUNISTES"

L'expresident del Govern central ha insistit en la necessitat de consensos i ha assenyalat que "un Govern d'escasses minories amb suports externs, que són diguem oportunistes", ha de saber que "aquest país necessita reformes estructurals que no es poden fer amb aquestes estranyes geometries variables que no es posen d'acord amb els desafiaments que necessita".