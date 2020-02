Así fue la gala 6 de 'OT 2020': Anne expulsada, Gèrard favorito y de nuevo tres nominados

Anne fue este domingo la nueva expulsada de OT 2020 en la sexta gala del programa. La pamplonica se encontraba nominada junto a Bruno y Flavio, participando por primera vez en la historia de Operación Triunfo en la nominación de tres concursantes.

La ex triunfita se subió al escenario para interpretar Unchained Melody, de The Righteous Brothers, la canción que escogió para pelear por su continuidad en la Academia. Sin embargo, no consiguió imponerse a sus compañeros al obtener el 26% de los votos de la audiencia, frente al 30% de Bruno y el 44% de Flavio.

La joven, de 18 años, se mostró visiblemente triste tras la noticia: "No sé qué decir", le dijo a Roberto Leal. De esta manera, quiso mandar un mensaje a sus compañeros en el concurso: "Les quiero. Les voy a echar tanto de menos que me duele el corazón", se sinceró.

La ex concursante admitió que no esperaba enamorarse dentro de la Academia, donde inició una bonita relación con Gèrard, de quien se despidió entre lágrimas y con un largo abrazo que fue acompañado con un aplaudido beso.

¡Muchas gracias por acompañarnos viendo #OTGala6! ✨📺 Ahora en #OTChat6 viviremos la despedida de @soyanneot2020, hablaremos con los nominados y celebraremos el Carnaval con invitados muy especiales 👏 #OTGala6pic.twitter.com/9EvOgigylc — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 24, 2020

Recordad que @soyanneot2020 va a despedirse por última vez de la Academia y de unx de sus compañerxs durante el Chat, dentro de muy poco ⏳📺 Ya podéis mandar vuestros mensajes de apoyo y preguntas al WhatsApp 679257049 o vía Twitter con el hashtag #OTChat6 📲 #OTGala6pic.twitter.com/qHYVdHEqm8 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 23, 2020

Anne se derrumba en el chat y recibe el apoyo de Amaia

Anne se derrumbó en el chat cuando se reunió con Noemí Galera, a quien le pidió conectar con Gèrard: "Tú sabes todo lo que vales",le aseguró él, con quien se intercambió una retahíla de halagos y más de un "te quiero". "Lo primero que voy a hacer al salir va a ser ir a abrazarte", le dijo el aspirante a su novia.

La de Pamplona también recibió el apoyo de Noemí Galera, que intentó convencerla de que había sido una buena concursante: "No quiero volver a casa y no saber qué voy a hacer con mi vida", se quejaba la talent, que a pesar de sus reproches, recibió un mensaje de apoyo de Amaia, la ganadora de OT 2017:"Anne eres la mejor, ojalá leas esto", escribió en un tuit.

ANNE ERES LA MEJOR❤️❤️❤️ #OTChat6 ojala leas estooooo — amaia (@amaiaromero) February 24, 2020

Gèrard sale favorito y Rafa, Hugo y Bruno son los nominados

Los tres concursantes que obtuvieron más votos para ser favoritos fueron Anaju, Nía y Gèrard. Así, este último fue el afortunado, por lo que aprovechó el comodín de la inmunidad para asegurar su pase. Asimismo, el jurado valoró que su actuación "había dejado mucho que desear", según expresó Javier Llanos.

Por otro lado, Bruno repitió como nominado y a este se sumaron Hugo y Rafa. Los profesores tuvieron dudas a la hora de salvar a un concursante, por lo que se abstuvieron a hacerlo, quedando de nuevo un trío de nominados del que pudo librarse Eva, que cruzó la pasarela del plató de RTVE gracias a los triunfitos.