Así fue la gala 5 de 'OT 2020': Javy expulsado, Nía favorita y tres nominados por primera vez en la historia del 'talent'

Javy se convirtió este domingo en el nuevo expulsado de OT 2020. El joven no logró imponerse a Anaju, abandonando así el programa con el 43 % de los votos. Sin embargo, la gala 5 fue muy especial para el gaditano, ya que tuvo la oportunidad de cantar su propio tema, Qué sabrá Neruda.

El ex concursante se convirtió en el primer talent de la historia de Operación Triunfo que defendió sobre el escenario su propia canción, que fue producida por el mismo programa, recibiendo una gran aceptación esta semana por parte de los seguidores del concurso. Tanto es así que el público la coreó tras anunciarse la expulsión. "Esto no te lo quita nadie", le dijo Roberto Leal a Javy.

"Hemos podido vivir uno de los momentos más emocionantes en la vida de un autor, que es dar a luz en público a su canción. Además, hoy ha sido tu mejor actuación en Operación Triunfo", valoró el juez Javier Llano. Por su parte, el profesor Manu Guix tuiteó que, con su actuación, el joven "ya ha ganado": "Te espera un largo camino lleno de éxitos", escribió.

El 'ex triunfito' confesó que se lleva "una familia" tras su paso por la Academia y que abandona el programa "bastante satisfecho":"OT me ha servido para quitarme ese miedo que tenía a cantar delante de personas, ya fueran 3 o 300. También he ganado confianza. Que la primera canción elegida para ser producida por el programa sea la mía, me da un subidón", dijo en su despedida.

👋 Es el momento de despedirse de @SoyJavyOT2020 como concursante, aunque sabemos que su música nos acompañará por mucho tiempo 🎶 #OTGala5pic.twitter.com/trmWxwrOHO — Operación Triunfo (@OT_Oficial) February 16, 2020

El programa tiene por primera vez tres nominados

Tras conocerse la expulsión de Javy, los concursantes se prepararon para escuchar las buenas y las malas noticias que el jurado tenía preparadas para ellos. En este sentido, la gran protagonista fue Nía, que se convirtió en la nueva favorita con los votos de la audiencia. Además, la concursante interpretó una aplaudida actuación en la que cantó Run the world (Girls), de Beyoncé.

A continuación, los talents Anne, Bruno, Flavio, Hugo y Rafa fueron propuestos por el jurado para abandonar la Academia, siendo la primera vez en la que hubo cinco nominados. Así, los profesores y los concursantes decidieron salvar a Hugo y a Rafa; por lo que Flavio, Anne y Bruno serán quienes tengan que pelear por su continuidad la próxima semana, en la gala 6 del espacio de RTVE.