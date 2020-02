El PSOE pide la modernización de los mercadillos y un trato digno a los vendedores ambulantes de Málaga

Así, Sánchez ha pedido al Ayuntamiento que ponga a disposición de los conocidos popularmente como mercadillos instalaciones como toldos, pérgolas y otros elementos que den sombras a las zonas donde se ubican, además de instalar los aseos necesarios "para cubrir las necesidades de cada uno de ellos y mejorar los ya existentes", tanto para el uso de los trabajadores como para sus clientes. También pide fuentes de agua potable y zonas de carga y descarga adecuadas para el aprovisionamiento de sus productos destinados a la venta.

En este sentido, la edil socialista ha pedido, además, la planificación de campañas de promoción y difusión de los mercadillos de la ciudad de Málaga "como apoyo a esta importante y tradicional actividad comercial". Estas peticiones de los comerciantes ambulantes "no son descabelladas, puesto que no se las han inventado ellos. Están recogidas en la actual Ley de Comercio Ambulante de la Junta de Andalucía", ha explicado a través de un comunicado.

"Málaga tiene una larga tradición en la venta en la calle y los mercadillos forman parte muy importante del comercio tradicional, que goza de gran aprecio por la mayoría de la ciudadanía", ha señalado, apuntando que la tradición de estos mercados populares y al aire libre "están presente en nuestro país desde hace siglos".

Al respecto, ha precisado que el comercio ambulante es un sector "de gran importancia en nuestra actividad comercial, dinamizadora de la economía, generadora de empleo y cohesión social y forma parte de nuestra propia cultura", defendiendo que "tienen una actividad comercial de proximidad, trato personalizado al cliente y gran variedad de ofertas y productos, muchos elaborados en nuestra provincia de manera artesana".

"El comercio ambulante en la ciudad de Málaga es un sector con tradición y presencia en la mayoría de sus barriadas, un sector comercial que ofrece una gran variedad de productos y de calidad con precios muy competitivos", ha dicho, precisando que se puede adquirir desde alimentos frescos hasta ropa, complementos, productos ecológicos, artesanos y que se encuentran ubicados en espacios abiertos como plazas, calles de la ciudad.

Sánchez ha incidido en que "forman parte de nuestra cultura, de ahí que haya que asegurarles un trato digno por parte de la Administración", recordando que una cita muy importante para la actividad de los vendedores ambulantes es la Semana Santa, momento en el que las calles de la ciudad "se llenan de millones de visitantes y residentes".

Ha recordado que durante la semana "más rentable económicamente de todo el año, incluso por delante de la Feria de Málaga", los puestos ambulantes han formado parte de las calles desde hace décadas, "pero el PP no deja de ponerles palos en las ruedas", ha señalado Sánchez tras una reunión entre una amplia representación del colectivo con funcionarios del Ayuntamiento en la Gerencia Municipal de Urbanismo el pasado martes.

En la reunión, ha dicho la socialista, "los funcionarios explicaron que por orden de la edil Teresa Porras los comerciantes deberán quitar sus puestos de La Alameda para no afear el recorrido oficial durante la Semana Santa". "A esto se suma que en los anejos del centro no se permitirá el uso de lámparas de gas ni de bombonas, utilizadas normalmente para calentar el aceite de los buñuelos, informaron asistentes a la reunión".

Al respecto, los socialistas han indicado que los comerciantes "entienden que es una norma para garantizar la seguridad, pero ven como una injusticia que continúen los veladores de las terrazas que están invadiendo cada vez más el espacio público, ya que funcionan con bombonas de butano. Con ellos se hace la vista gorda", se lamentan.

Han apuntado que los comerciantes "no comprenden por qué se pide la reducción de negocios ambulantes en el casco histórico durante los días de mayor afluencia cuando hay locales privilegiados a los que no se les tose en nuestra ciudad", lamentando que "el PP no tiene el mismo rasero para ellos y para nosotros".