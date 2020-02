Ábalos: "Tengo claro para qué, por qué y a quiénes no les gusta mi compromiso político"

Así lo ha aseverado el dirigente socialista en la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, después de que esta le haya dirigido unas palabras de apoyo por el "acoso sin precedentes" que está sufriendo, en referencia a la polémica por la reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas.

Calero ha denunciado que Ábalos está "sufriendo un acoso y persecución sin precedentes en la historia española". "¿Sabes por qué? Porque eres uno de los políticos más solventes de la actualidad española", ha aseverado dirigiéndose a él, entre aplausos de los asistentes al acto.

"Paciencia, sigue mejorando las infraestructuras, sigue liberalizando los tramos de autopistas y sigue trabajando para que los jóvenes puedan emanciparse a viviendas dignas y con precios asequibles", ha manifestado la nueva delegada.

Ábalos, por su parte, ha arrancado su discurso haciendo un inciso para agradecerle estas palabras, remarcando que no le gustan "los elogios ni en público ni en privado: en privado me superan y en público me avergüenzan. "Lo agradezco desde el cariño, pero no me hace falta".

"Tengo claro para qué, por qué y a quiénes no les gusta mi compromiso político", ha zanjado el también secretario de Organización del PSOE, para continuar con su intervención institucional.