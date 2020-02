Cs llevará al Congreso la "necesidad" de una nueva comisaría de Policía Nacional para Fuengirola

Díaz recuerda en la exposición de motivos que esta inversión "no es sólo una reclamación de la formación liberal, sino una reivindicación del propio Ayuntamiento de Fuengirola". Así, ha recordado que el Pleno de la localidad aprobó en enero por unanimidad una moción de Ciudadanos en la que se instaba al Gobierno de España a construir una nueva comisaría "que ponga fin a las carencias de las actuales instalaciones".

Para el portavoz de Cs en Fuengirola, Javier Toro, el paso dado por el diputado por Málaga "demuestra el compromiso de Ciudadanos con Fuengirola, con los servicios públicos, con la seguridad y con los agentes del CNP y el trabajo que desarrollan".

La comisaría actual carece de un garaje y los vehículos de patrulla, además de los camuflados y los intervenidos, deben aparcar en los alrededores de las instalaciones, donde sólo hay plazas de aparcamiento para la mitad de la flota, ha recordado. Además, "no es accesible, los calabozos son escasos y no cuentan con esclusas, no tiene galería de tiro y los ascensores dejan de funcionar cuando hay unas ciertas lluvias, entre otras carencias".

"Estas deficiencias evidencian la necesidad de que el CNP cuente con una nueva Comisaría", ha incidido. Además, tal y recuerda el diputado de Cs Guillermo Díaz y se exponía en la moción aprobada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Fuengirola, las instalaciones actuales datan de 1979 y se han quedado "obsoletas".

En este tiempo la población del municipio "prácticamente se ha cuadriplicado hasta situarse por encima de los 80.000 habitantes y en verano son tres veces más". Además, ha añadido, al no haber comisaría de Policía Nacional en Mijas, "las instalaciones de Fuengirola son las de referencia para ciudadanos y turistas de la vecina localidad".

Así, a los efectos de la expedición o renovación de DNI y pasaportes y de trámites de Extranjería la Comisaría de Fuengirola cubre a una población de más de 160.000 habitantes.

En el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se reservó un emplazamiento para la nueva comisaría, que el Ayuntamiento cedería a Interior para su construcción, mientras que el Ministerio, de acuerdo con la propuesta aprobada por el Pleno de Fuengirola, devolvería al Ayuntamiento el actual edificio.