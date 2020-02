Díaz Ayuso niega haber llamado "paletos" a los leoneses

Díaz Ayuso, momentos antes de asistir a un desayuno informativo del presidente de CEIM, Miguel Garrido, preguntada sobre si en unas recientes declaraciones había llamado "paletos" a los ciudadanos leoneses, Ayuso ha afirmado que eso es "mentira" y que "no ha dicho que ninguna región haga el paleto y mucho menos León".

"He criticado que haya políticos que no cuiden a sus ciudadanos", ha remachado en relación a unas declaraciones en las que aseguró que "durante años muchos políticos se han dedicado a hacer el paleto, a crear identidades donde no las había para ser más leoneses, más navarros, baleares, de ser más catalanes, permitiendo que sus empresas se vayan arruinando y que sus jóvenes y la iniciativa privada se fueran a otras comunidades como Madrid".

En este mismo marco, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado este viernes al Ejecutivo central de "atacar" la autonomía de la región al tratar de imponer una "subida indiscriminada" de impuestos "anacrónicos y olvidados" como Patrimonio y Sucesiones. Así, en referencia a las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se ha comprometido a que en noviembre esté disponible un "primer esqueleto" de la reforma del sistema de financiación autonómica y local; de la que ha avanzado que incluirá en su debate una armonización fiscal para "atenuar situaciones de 'dumping'" entre autonomías.

Ayuso ha denunciado que es "gravísimo" que mientras el Gobierno central vaya "a dar la Seguridad Social al País Vasco y vaya a romper la igualdad entre todos los españoles", pretenda también hacer una subida de impuestos a todos los madrileños, sobre todo con dos tributos que estaban "en el olvido" y son "anacrónicos" como Patrimonio y Sucesiones.

"Eso implica que cuando una familia herede una vivienda que es suya en propiedad, va a tener que pagar impuestos", ha afeado la presidenta de la Comunidad de Madrid para añadir que se han dado situaciones de personas que no han podido heredar porque a la hora de pagar ese impuesto no tenían recursos.

Al respecto, ha asegurado que frente a esta "ruptura" de la autonomía de la Comunidad de Madrid y esa subida de tributos, el Ejecutivo autonómico no se va a quedar "callado" y actuará para defender los intereses de los madrileños.

"Frente a un Gobierno de la operación va a haber un Gobierno (regional) de la libertad en Madrid", ha espetado Ayuso para añadir que los madrileños "trabajan mucho" para que se les de "ese trato" que "genera desigualdades" y una "leyenda negra sobre Madrid".

Por tanto, ha insistido en que los planes del Gobierno central son una "absoluta vergüenza y barbaridad" y ha recalcado que no permitirá que se "asfixie fiscalmente" a Madrid, rompiendo a su vez la autonomía y el equilibrio territorial.