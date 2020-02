La segunda edición del festival de música electrónica y nieve, Snowdaze, será en Candanchú en marzo

Las novedades de este encuentro se han presentado por el director general de Candanchú, Álvaro Luna, en representación del Ayuntamiento de Aísa, Eduardo Roldán; y los directores del festival, Carlos Sánchez y Arturo Sierra.

El codirector del festival, Carlos Sánchez, ha dicho tener "grandesexpectativas" para la segunda edición de Snowdaze, que ha calificado de una puesta en directo que mejorará la producción y montaje de la primera entrega.

Además, la implicación de las empresas y organizaciones a nivel local así como el apoyo institucional tanto desde el Ayuntamiento de Aísa y la oficina de Turismo de Jacetania "garantizarán un éxito seguro de Snowdaze 2020".

Según Álvaro Luna el año pasado se apostó por Snowdaze colaborando en las actividades en pistas durante los dos días en la estación. "Este año, nos parece otra vez una gran oportunidad para atraer un público joven y amante de la música los días 27, 28 y 29 de marzo a un entorno único como es la estación de esquí de Candanchú, donde podrán aprender a esquiar o hacer snow además de disfrutar de esta segunda edición del Snowdaze".

MÚSICOS

La primera jornada del festival el viernes 27 de marzo será un día de bienvenida, donde la música electrónica tomará el espacio central de Snowdaze con programación desde las 20.00.

En esta primera noche de sesiones los protagonistas serán el suizo Andrea Oliva, Andrés Campo, Manu González, Prophecy, Amoks y Óscar Madrid; una primera velada con los sonidos más underground como bienvenida a Snowdaze 2020.

La jornada más especial de Snowdaze será la del sábado 28 de marzo, que comenzará con varias actividades y muchas sorpresas en las pistas de la estación durante el día.

Las actuaciones de Les Castizos, Taao Kross, Jose Am o Emyl Ramos,calentarán el ambiente para la gran noche del sábado en la que actuará DJ Nano con su popular proyecto Oro Viejo by Dj Nano, acompañado de colaboradores como Dj Marta, Frank Trax, Vicente One More Time, Iker Núñez o Chus Liberata.

La primera edición de Snowdaze en marzo de 2019 supuso un gran hito sin precedentes en Candanchú, una aventura que contó con el aval de casi 3.000 personas, que los organizadores confían en superar.