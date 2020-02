Núñez propone crear programas de tutorización y acompañamiento al emprendimiento para jóvenes en Ciudad Real

Así se ha pronunciado el responsable de los 'populares' en la región durante una rueda de prensa junto a los integrantes del Grupo Popular en la Diputación de Ciudad Real, donde ha indicado que los pueblos "no pueden esperar más tiempo por medidas para frenar la despoblación", algo por lo que deben aplicarse medidas urgentes, según ha informado el PP en nota de prensa.

Así, Núñez ha propuesto medidas para revitalizar los pueblos de la región basadas en los proyectos Sherpa que ya se llevaron a cabo en su época como presidente de la Diputación Provincial de Albacete, pero en este caso aplicadas a los campos de la agricultura, la ganadería, el turismo y la hostelería.

Proyectos que, según ha narrado Núñez, consisten en acompañar y tutorizar a los jóvenes a la hora de montar una explotación, tanto agrícola como ganadera. El proyecto les ayudaría a buscar nuevos mercados y a vender sus productos, siempre trabajando de la mano de las organizaciones agrarias.

Del mismo modo, el presidente regional ha indicado que también propone un proyecto Sherpa para el turismo y la hostelería, para los jóvenes que quieren desarrollar su proyecto en el mundo rural, ya sean casas rurales o un restaurante. Este proyecto incidiría en que los jóvenes que tienen pensado irse de sus municipios puedan quedarse afrontando este nuevo reto.

Paco Núñez ha señalado que estos proyectos ya se han aplicado en la Diputación de Albacete, cuando era presidente de la Institución, dando "muy buenos resultados". Concretamente, ha matizado que han sido 200 jóvenes los que se han incorporado al mundo del emprendimiento gracias a estos programas Sherpa, un programa que no supuso un coste de más de 60.000 euros y que se llevó a cabo en colaboración con la confederación de empresarios.

NI UN EURO MENOS EN LA PAC

En su visita a Ciudad Real, Núñez ha afirmado que el Partido Popular, desde su presidente nacional, Pablo Casado, hasta el último alcalde 'popular' del municipio más pequeño, no van a "permitir ningún recorte en la PAC", y ha continuado asegurando que ya se habla de un recorte del 14 por ciento en la PAC, algo que el PP no está dispuesto a aceptar ya que "los agricultores están al límite y no pueden verse perjudicados".

El presidente de los 'populares' en la región ha destacado las propuestas del Partido Popular en las Cortes regionales para que los 135 millones de euros que adeuda el gobierno de Sánchez se destinen al campo castellanomanchego, una medida que fue rechazada por el PSOE, matizando que "ni Page ni los diputados de Ciudad Real aprobaron la propuesta".

Por su parte, el presidente del Grupo Popular en la Diputación de Ciudad Real, Leopoldo Sierra, ha señalado que es necesario hablar de despoblación en la provincia, ya que es la cuarta con mayor incidencia de la despoblación y en el pasado 2019 fue la provincia con más paro.

Sierra ha indicado que es fundamental hablar de carreteras en la provincia, donde "después de 21 años de gobierno del PSOE, no se ha ejecutado ni la mitad de lo que estaba presupuestado". Del mismo modo ha afirmado que 876 empresas de la provincia han cerrado su actividad, abogando por proponer soluciones para evitar esta situación.

El presidente del Grupo Popular ha matizado que Castilla-La Mancha va a perder 135 millones de euros del IVA que le corresponde y son muy necesarios para crear empleo y ayudas para evitar la despoblación.