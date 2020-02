Rubén Amón en 'Espejo público', sobre los pisos colmena: "Sólo puedes tener sexo contigo, no cabe nadie más"

Los pisos colmena tan conocidos en países con problemas de de vivienda como China,llegan a España. En ciudades como Madrid, Barcelona o Ibiza ya puede accederse a este tipo de habitáculos contra los que algunos ayuntamientos intentan luchar.

El programa de Espejo público ha entrevistado en directo a Marc Olivé, uno de los fundadores de Haibu 4.0, la empresa encargada de construir este tipo de vivienda, y a un inquilino de este tipo de habitaciones. El empresario ha denunciado que algunas ejecutivos municipales han precintado las viviendas sin tener en cuenta que cumplen la normativa.

Además, el entrevistado ha insinuado que algunos ayuntamientos han pedido algún beneficio económico para que la empresa pueda seguir con su negocio. La periodista, Cristina Fernández, ha reclamado al empresario que especifique qué ayuntamientos han pedido "una mordida", ya que se trata de "una acusación muy grave".

Las condiciones para residir en este tipo de habitáculos son algunas normas de convivencia como: No tener antecedentes penales, no beber en grandes cantidades, no fumar y no mantener relaciones sexuales.

El colaborador, Rubén Amón, ha bromeado sobre las condiciones para vivir en los pisos colmena: "Sólo puedes tener relaciones sexuales contigo, no cabe nadie más", ha añadido.

Administraciones, como la del Ayuntamiento de Bilbao, han aprobado algunas normativas para evitar que empresas como Haibu 4.0 puedan construir en sus localidades. El empresario ha destacado que seguirá la lucha por la vía judicial para poder construir más viviendas.