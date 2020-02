Cs vota contra el 'parking' subterráneo de Retiro e insta al PP a retirar este proyecto "innecesario"

Nueva grieta en el Ayuntamiento de Madrid. El equipo de la vicealcaldesa Villacís ha vuelto a colocar un obstáculo a una de las propuestas de su socio de gobierno, el alcalde Martínez-Almeida. En esta ocasión, Ciudadanos ha votado en contra de la construcción de un aparcamiento subterráneo en la calle Menéndez Pelayo (barrio Retiro) con capacidad para 1.000 vehículos, una medida anunciada recientemente por el Partido Popular.

El presidente de Distrito de Retiro y concejal de Cs, Santiago Saura, ha cargado contra estas obras por ser innecesarias: "El aparcamiento no es una necesidad ni una demanda del distrito", ha dicho en el Pleno celebrado esta tarde. Además, "mil plazas es incompatible con la calidad del aire en el distrito", ha añadido.

El concejal popular se ha mostrado sorprendido ante su discurso: "Señor Saura, podríamos haber hablado antes..." y acto seguido ha afeado que "se está criticando algo que no existe" porque "aún no hay proyecto". Aun así ha defendido que existe un estudio de demanda y una realidad de números: "Hay 9.170 plazas de residentes y 1.556 están en Ibiza".

Así lo ha confirmado el área de Medio Ambiente y Movilidad: "El Ayuntamiento está recabando los estudios pertinentes de demanda y de tráfico que pueden justificar esta actuación. Una vez elaborados se los trasladaremos a los vecinos y tomaremos una decisión al respecto".

El debate ha culminado con los votos a favor de Más Madrid, Psoe y Ciudadanos y la abstención de Vox. Este último partido no tomará "ninguna decisión" hasta que no tenga los resultados de la consulta vecinal, ya que el anuncio aún no ha tomado forma.

La propuesta, ahora con luz verde, ha sido llevada al Pleno de la mano de Más Madrid "para que sea retirado el proyecto de macroaparcamiento y se abra un proceso con la participación de entidades, vecinas y vecinos del distrito para la mejora de la movilidad y del espacio público. y la reordenación del aparcamiento existente".

Esta decisión casi unánime no es vinculante, pero sí trascendente a nivel político. El alcalde (PP) puede seguir con su proyecto aunque enfrentado a su socia Villacís (Cs).

Fuentes del área de Vicealcaldía han confirmado a 20minutos la desvinculación del partido naranja al plan de los populares. "El párquing es una propuesta del área que por lo que hemos podido ver a nivel distrital no se ve muy conveniente, por lo que la decisión más lógica es la que se ha adoptado: que no sea ni la propuesta del PP ni de Ciudadanos ni de VOX ni del PSOE ni de Más Madrid, sino que la propuesta que prevalezca es la que decisión los vecinos, por eso se va a hacer una consulta pública para que sean los vecinos los que decidan que quieren para su barrio".