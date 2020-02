Carlota Corredera aclara su estado de su salud tras su salida de urgencia de 'Sálvame'

Los seguidores asiduos de todos los pases de Sálvame sabrán que el pasado viernes, 14 de febrero, su presentadora, Carlota Corredera, tuvo que ausentarse a mitad de programa por malestar continuado. Si bien es cierto que, con la naturalidad que la caracteriza –no hay más que recordar la historia del orín y la papelera que protagonizó–, ya advirtió al comienzo del espacio que se encontraba indispuesta, los espectadores se preocuparon cuando la gallega fue sustituida por María Patiño y desapareció del directo sin dar muchas más explicaciones. Pero las había: Corredera tenía un virus estomacal del que ya se ha recuperado, tal y como ha contado.

Un virus estomacal

Para tranquilidad de sus más de 384.000 seguidores, la presentadora de Sálvame ya se encuentra a pleno rendimiento. Así lo quiso comunicar ella misma ayer, 17 de febrero, en su cuenta de Instagram, donde lanzó un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que se habían preocupado por su estado de salud y dio el parte de novedades. "Ya estoy casi recuperada del virus estomacal que me tumbó el viernes", comenzaba el mensaje que ha subido desde un velero en marcha.

"Gracias por los mensajes y vuestra preocupación. Ya tengo las velas desplegadas para la travesía de esta semana de febrero. ¡Feliz lunes!", acababa su mensaje, dando a entender que este martes, 18 de febrero, ya podremos disfrutar de la conductora habitual del programa.

Cabe destacar que, en poco más de un día, la bonita imagen que ha elegido para dar las buenas nuevas ya ha superado los 6.000 likes y ya acumula 150 comentarios –en el momento de publicación de esta noticia– en los que abundan las palabras de ánimo. "Me alegra que ya estés como nueva"; "Me alegro mucho cariño, enhorabuena. Me dejaste muy preocupada" o "eres encantadora y me alegra que estés mejor, guapa" son solo algunos ejemplos de las muchas muestras de afecto que ha recibido desde que anunciase su recuperación.