Carlota Corredera se ve obligada a orinar en una papelera durante una pausa de 'Sálvame' 

Durante la emisión del programa Sálvame (Telecinco) este jueves llegó un momento en el que su presentadora, Carlota Corredera, era encerrada en una "sala de aislamiento" para que no viera qué persona había ido ese día al plató para darle una sorpresa.

En esa sala pasó Corredera un rato bastante largo, hasta que Kiko Hernández fue a buscarla a la sala donde estaba aislada. Nada más abrir la puerta, ella le pregunta "¿Estamos en directo?".

Probablemente puesto sobre aviso de lo que había ocurrido, Kiko Hernández pregunda de inmediato, agachándose hasta la papelera: "¿Por qué está esta bolsa cerrada, Carlota?".

Y la presentadora responde sin tapujos: "Pues porque como no me habéis dejado salir de la sala de aislamiento he hecho pis ahí" y añade "pero he tenido el detalle de cerrarla".

"¿De verdad has hecho pis ahí?", dice sorprendido Hernández y Corredera se justifica: "Sabéis que hago pis en todas las pausas, me dejáis aquí encerrada, os digo que me dejéis salir que cierro los ojos, no me dejáis y he hecho pis en la papelera ¿dónde lo hago?", decía la presentadora.

Para Kiko Hernández no era suficiente, y aún preguntaba si podía abrir la bolsa. "No, bastante que he compartido con el público que he meado en directo", se negaba Corredera.

Finalemente se supo que la invitada sorpresa era la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que iba a plató para hacerle entrega a Corredera del primer ejemplar del libro de la presentadora, en el que entrevista a mujeres influyentes, entre ellas, la propia Cifuentes.