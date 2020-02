La Llotja de Mar será el epicentro de la semana alternativa al Mobile de Barcelona con 60 ponentes y 150 fondos inversores internacionales

La capacidad de reacción del tejido tecnológico, emprendedor y de startups de Barcelona se pondrá a prueba la semana que viene con la celebración del evento con el que se quiere suplir en lo posible y factible el agujero dejado por la cancelación del Mobile World Congress (MWC) y de la feria 4YFN.

Tech Spirit Barcelona se celebrará en la Llotja de Mar de Barcelona, un edificio emblemático que cederá para la ocasión la Cambra de Comerç de Barcelona.

Acogerá conferencias de unos 60 especialistas nacionales e internacionales a las que se espera que acudan unas 2.500 personas. También tendrá como sede el Pier 01 y 03 del edificio del Palau de Mar (emplazamientos de numerosas startups) y contará con la presencia de más de 150 fondos de capital riesgo.

Esta reacción, en menos de una semana, al cataclismo que anunciaba la ausencia del Mobile en 2020, se gestó en una conversación de Whatsapp en la que estaba implicada la asociación Barcelona Tech City, que aglutina a un millar de empresas.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento, Jaume Collboni, recibió el siguiente mensaje: "Estoy hablando con mucha gente para montar la locura de un evento alternativo al Mobile World Congress, sé que estás hablando con Miguel Vicente”. Su respuesta fue el germen del evento alternativo: "Las locuras son estimulantes".

Acceso libre pero lejos de los 25.000 asistentes del 4YFN

La cifra podría alcanzar otras 5.000 participantes en las 40 actividades gratuitas de emprendimiento y networking que se repartirán por la ciudad dentro del acontecimiento, que tendrá lugar del 23 al 27 de febrero.

Pero, de inicio, los asistentes quedarán muy lejos de los 25.000 que aglutinaba la última edición del 4YFN en Fira de Barcelona. El complejo de congresos queda fuera del Tech Spirit Barcelona, al estar centrado en eventos como el Mobile, ha indicado este martes el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Jaume Collboni,

La apuesta capitaneada de forma casi espontánea y colaborativa por Barcelona Tech City desde que el pasado miércoles se cancelara definitivamente el Mobile, cuenta con el apoyo desde el primer minuto del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Gobierno, la Mobile World Capital, el Consorci de la Zona Franca y la Cambra de Comerç.

Este martes cerraban filas en apoyo de la iniciativa, en la presentación a prensa del acontecimiento, tanto el primer teniente de alcalde Collboni como el máximo responsable de la Cambra, Joan Canadell; Teresa Cunillera, la delegada del Gobierno en Cataluña; Àngels Chacón, la consellera de Empresa de la Generalitat.

La asociación cuenta con un presupuesto de medio millón de euros para impulsar este acontecimiento que intentará paliar en parte el vacío dejado por el Mobile. Las administraciones públicas no han querido dar cifras económicas y sí que han asegurado que lo que están aportando es toda la inercia que se pueda aprovechar de Barcelona Activa y Barcelona Serveis Municipals (BSM), que organizará el acto de clausura del día 26 de febrero en el Palau Sant Jordi, del que tampoco han querido dar detalles.

Un evento que no se repetirá en 2021

"Estas jornadas ofrecen la oportunidad de ser un nuevo punto de encuentro de startups con inversores internacionales que ya tenían previsto encontrarse en la semana del MWC", ha asegurado el presidente de Barcelona Tech City, Miguel Vicente. No ha querido dejar de remarcar, no obstante, que el propósito es que este evento no se vuelva a celebrar porque en 2021 se dará paso a la edición "más potente" del congreso de móviles.

Ponencias de CEO de Glovo, eDreams o Mediapro

Sin embargo, se están aprovechando las sinergias generadas por las ediciones del 4YFN celebradas en Barcelona y el hecho de que algunos de los ponentes destacados que se iban a desplazar no anulen su viaje y asistan ahora al Tech Spirit Barcelona. Algunos de los conferenciantes destacados que ya están confirmados para estas jornadas son Oscar Pierre (Glovo), Mauricio Prieto (eDreams), Tatxo Benet (Mediapro), Carlota Pi (Holaluz), Ferran Adrià y Jerome S. Engel (Berkeley University), Elies Campo (Telegram), Mar González de Microsoft Research así como representantes de Airbnb, Uber, TravelPerk, Seat, Telefónica, ImagingBank, Novartis y Banco Sabadell.

La fuerza de los emprendedores y startups es innegable en Barcelona y avala su potencia datos como los dos billones de euros de inversión en negocios tecnológicos emergentes de los últimos tres años y los más de 60.000 puestos de trabajo que aglutinan, solo en Barcelona ciudad, este sector. La consellera Chacón ha detallado que de las 1.500 startups presentes en el territorio este 2020 se podría llegar a las 4.000 en una década, afianzando la posición de la capital catalana como el "cuarto 'hub' de ecostistema emprendedor de Europa".

El programa, por días

El domingo 23 de febrero arranca la aventura Tech Spirit Barcelona con una reunión en La Boqueria de 300 representantes del ecosistema digital bautizada como Tech Spirit Lunch.

La recepción de autoridades se concentrará el lunes 24 de febrero para dar paso el martes 25 y el miércoles 26 a los dos días más potentes del evento, los dedicados a las conferencias y mesas redondas que se repartirán entre la Casa Llotja de Mar, los Pier 01 y 03 del Palau de Mar.

Dos grandes citas del Mobile y el 4FYN que se mantienen

El día 26 se mantendrá de igual modo el Open Challenges Innovation, que se organiza durante el MWC y el 4YFN, y en el que 120 startups catalanas e internacionales propondrán soluciones a retos tecnológicos en los ámbitos de la salud, las fintech y la conectividad planteados por 35 multinacionales.

Y el Brokerage Event, una especie de speed date empresarial con 240 compañías de más de 30 países que acudirán a entrevistas bilaterales de unos 20 minutos con otras empresas para explorar posibles colaboraciones.

Barcelona, capital del móvil durante y fuera del Mobile

Toda esta programación y el conjunto de esfuerzos público-privados que se han hecho en solo siete días están encaminados a seguir reivindicando la capitalidad de Barcelona en el sector del móvil durante todo el año y no únicamente durante el Mobile, Por ello, Barcelona aprovechará la Tech Spirit Barcelona para

El CEO de la Mobile World Capital, Carlos Grau, incidió en que Barcelona es la capital mundial del móvil más allá de la semana del Mobile World Congress y que aprovechará estos días para “seguir construyendo un legado que permita que se consolide como referente en el emprendimiento y que nos permita ser un laboratorio urbano real sobre el que validar tecnologías”, ha asegurado el CEO de la Mobile World Capital, Carlos Grau.