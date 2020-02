La Fiscalía se centra en localizar a la mujer que secuestró a la pequeña Fátima y ofrece 100.000 euros de recompensa

La Procuraduría General de la Ciudad de México ha anunciado que la investigación sobre el asesinato de Fátima, el caso de la niña de siete años que ha conmocionado al país centroamericano, se va a centrar en la localización de la mujer que secuestró a la pequeña, según se observa en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Así lo ha comunicado la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, durante una rueda de prensa ofrecida este lunes.

"Esta mañana se solicitó la colaboración a toda la ciudadanía para que en caso de reconocer a la persona que sustrae a la menor de edad, en Tláhuac, nos proporcione información que ayude con las indagatorias", indicó Godoy.

La recompensa que ofrece la Fiscalía mexicana a cambio de información veraz y eficiente sobre la mujer que aparece en las imágenes caminando de la mano de Fátima el pasado día 15 de febrero a las 16.58 horas es de casi 100.000 euros (107.000 dólares estadounidenses).

"No vamos a caer en autocomplacencias, hay una niña que perdió la vida y estamos revisando si se activaron los protocolos y si estos fueron suficientes. Es mi obligación informar sobre la desaparición y feminicidio de la menor de edad en Tláhuac. No vamos a descansar hasta llevar la justicia a todas y todos los responsable", aseguró Godoy a los periodistas.

Es mi obligación informar sobre la desaparición y feminicidio de la menor de edad en #Tláhuac. No vamos a descansar hasta llevar la justicia a todas y todos los responsables @ErnestinaGodoy_pic.twitter.com/8zzHfVldfe — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 18, 2020

"Les aseguro que se dará a conocer toda la verdad, no ocultaremos información", agregó Godoy.

Ola de indignación

El asesinato y tortura de Fátima, la niña de 7 años hallada sin órganos dentro de una bolsa en Ciudad de México, disparó este lunes la indignación y la presión sobre el Gobierno para que ataje la crisis de violencia en un país con unos 90 homicidios diarios, diez de ellos feminicidios.

Sin haberse recuperado todavía de la conmoción por el asesinato la semana pasada de Ingrid Escamilla, descuartizada presuntamente a manos de su pareja, México amaneció este lunes con la noticia de un nuevo crimen escabroso. El cuerpo de Fátima Cecilia Aldriguett fue encontrado el fin de semana pasado en una bolsa de plástico sin órganos y con signos de tortura en la alcaldía de Tlahuac, en el sur de la capital mexicana, cerca de Santiago Tulyehualco, donde vivía con su familia.

La última vez que se vio con vida a la niña fue el pasado 11 de febrero. Cuando su madre llegó 20 minutos tarde a recogerla al colegio, otra mujer, cuya identidad todavía se desconoce, ya se la había llevado, según recogen las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

La alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, acompañó a la familia en la entrega del cuerpo por parte de los servicios forenses, donde se comprometió a que el crimen no quede impune. "Sobre todo, justicia. Eso es lo que yo le dije a los familiares y lo que le digo a la ciudadanía. La seguridad para nuestras niñas y nuestras mujeres. Ese es mi compromiso", expresó la alcaldesa ante la prensa.

Ante la jefa del Gobierno capitalino, la madre de Fátima, María Magdalena Antón, acusó como responsable a Alan Herrera, quien habría agredido a otros miembros de la familia, aunque las autoridades no lo han confirmado. "Yo quiero que me apoyen, porque hoy fue mi hija, mañana puede ser la de ustedes", expresó desconsolada la madre ante la prensa. Familiares de la víctima consideraron que las autoridades no les hicieron suficiente caso cuando denunciaron la desaparición de la niña.

El pueblo se vuelca con la familia

Como muestra de indignación por el crimen, los vecinos bloquearon este lunes los accesos a Santiago Tulyehualco, en Xochimilco, sur de la capital mexicana, y exigieron justicia a las autoridades. "Nos quieren ver la cara", exclamaban.

En la puerta de la Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen, donde fue secuestrada la niña, pegaron carteles con mensajes de indignación como "Ni una más. Ya basta", "Por un pueblo sin violencia" o "Justicia para Fátima".

Vecinos se acercaron a la casa de Fátima, a pocas calles del colegio, donde se instaló el velatorio, para dar el pésame y colaborar con dinero o comida para la familia. "Ahora estamos sufriendo por mi nieta, mañana quién va a sufrir por un hijo o una hija. Y pasado y así continuamente. Que las autoridades están para cuidar a la población tanto la local como la federal", dijo a Efe Guillermo Antón, abuelo de la víctima, en la puerta del domicilio.

Además, recriminó a la dirección del colegio por dejar salir a Fátima y no informar de que se la llevó una desconocida. Tanto el abuelo como los vecinos coincidieron en que Santiago Tulyehualco es una de las zonas con más criminalidad e inseguridad de la ciudad, donde muchas personas se organizan para defenderse, y exigieron a las autoridades que tomen cartas en el asunto.

"Nosotros queríamos como pueblo unirnos y sí agarrar a esos malditos de lo que hicieron. Y el movimiento estuvo fuerte ayer en la noche", explicó a Efe Verónica Camacho, amiga de la familia.

Los feminicidios, en el punto de mira

Con cada escabroso crimen que sale a la palestra aumenta la ira en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó al neoliberalismo de este tipo de crímenes. "Se miden los homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo el modelo neoliberal", dijo el mandatario en rueda de prensa cuestionado sobre el homicidio de Fátima.

La muerte de la niña llega en plena ola de indignación por el asesinato la semana pasada de Ingrid Escamilla, lo que desencadenó en tensas manifestaciones contra los feminicidios en la capital mexicana, donde se registraron 68 en 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).