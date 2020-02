Las redes celebran la inesperada expulsión de Margarita de 'Maestros de la costura': "Hay que ser humilde"

Margarita se convirtió este lunes en la cuarta expulsada de Maestros de la costura 3al no superar la prueba de eliminación. La noticia causó una gran sorpresa dentro y fuera del taller de La 1, ya que la sevillana era una de las favoritas para hacerse con el premio.

La última prueba de esta entrega consistió en confeccionar ropa a medida y, después, en teñir las prendas, lo que incrementaba la dificultad de un reto para el que los concursantes fueron preparados previamente en una clase magistral que les brindó las herramientas necesarias para salir victoriosos.

Sin embargo, Margarita metió la pata durante la prueba. Y es que además de escoger erróneamente el tejido de su prenda, intentó arreglarlo impregnando de tinte su camiseta, lo que afectó negativamente al resto de sus compañeros, que se encontraron con residuos en la lavadora.

Lorenzo Caprile abroncó a la ex aprendiz por su arriesgada decisión: "No atendiste en la clase magistral que os dimos y eso se refleja en tu prenda", le dijo a la sevillana, que trató de justificarse: "No ha sido mi intención. Ha sido un error",explicó.

De esta manera, los jueces anunciaron que la cuarta expulsada del espacio de RTVE era ella. "No pasa nada, me esperaba la expulsión después de la valoración tan negativa que me han hecho", reconocía Margarita tras el veredicto, a lo que añadió: "Ha sido un placer. He aprendido mucho", apuntó ante el disgusto de su compañera Begoña, que lamentó su eliminación.

"Estoy acostumbrada también a perder. Soy tan tonta que me voy contenta. Me voy recordando el primer momento cuando llegué y flipé al estar aquí después de ver el programa en la tele. Ha sido una experiencia buena pero me quedo con la pena de que los jueces no me han llegado a conocer", concluyó Margarita.

Los espectadores celebraron la decisión de los jueces al considerar que la actitud de Margarita perjudicaba al resto de participantes. "Qué diferencia la despedida de Margarita con la de Arantxa la semana pasada, ni dos besos ni abrazos a los jueces ni nada. Queda demostrado que para ser profesional también hay que ser humilde", expresaba un usuario en Twitter.

"Margarita, no eres ignorante, eres mala", "debe abandonar el taller por chula, maleducada, ladrona, mala compañera, prepotente..." o "como repesquen a Margarita y no a Marc será para teñir el plató de negro salpicado en mierda" fueron otros comentarios contra Margarita, que se convirtió en trending topic.

lol qué diferencia la despedida de Margarita con la de Arantxa la semana pasada, ni dos besos ni abrazos a los jueces ni nada jshdjdhs queda demostrado que para ser profesional también hay que ser humilde #MaestrosDeLaCostura — paso (@akaruxe) February 18, 2020

Margarita no eres ignorante, eres mala#maestrosdelacostura — Diva Intensa (@Diva_Intensa) February 18, 2020

Como repesquen a Margarita y no a Marc será para teñir el plató de negro salpicado en mierda #MaestrosDeLaCostura — Sito Johns (@SitoJohns) February 18, 2020

Margarita, no te echan porque Laura sea humilde y tú una "happy flower".

Te echan porque el Karma te ha cobrado la putada que le hiciste a Xiaona, y por tus constantes golpes bajos. #MaestrosDeLaCosturapic.twitter.com/JjZGeec0WM — Franmi. (@franmileon) February 18, 2020