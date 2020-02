Lorenzo Caprile se derrumba al anunciar la expulsión de Arantxa en 'Maestros de la costura': "No cambies nunca"

Arantxa se convirtió este lunes en la nueva expulsada de Maestros de la costura 3al no superar la prueba de eliminación, tal y como anunció en el taller un emocionado Lorenzo Caprile, que no pudo contener las lágrimas. El juez y la aprendiz entablaron una bonita relación dentro del concurso de La 1 y, por ello, protagonizaron una de las despedidas más emocionantes del programa.

La prueba de eliminación contó con la presencia de la actriz Bibiana Fernández, que intentó inspirar a los aprendices en el reto de diseñar y confeccionar un bolso con materiales de construcción teniendo en cuenta el upcycling, un recurso creativo sostenible. El desafío contaba con una gran dificultad y Arantxa, la más joven de los concursantes, no supo encararlo.

Su trabajo fue el peor valorado junto al de Brava, quien finalmente se impuso a la barcelonesa. "Me he bloqueado y no sabía cómo meter el tubo como elemento principal de mi bolso. Soy la primera que soy exigente conmigo misma y ese bolso refleja el caos que he tenido en toda la prueba", admitió Arantxa antes de conocer el veredicto.

Las lágrimas de Caprile

De esta manera, Caprile le comunicó a la ex concursante, una de sus favoritas en la tercera edición del talent, que debía abandonar el programa: "Ha sido una elección dura, difícil. Nos ha costado. Sigue así, no te rindas y no cambies nunca. Tienes una actitud maravillosa y eso es fundamental. Esto no ha hecho más que empezar", le susurró al oído el diseñador cuando se fundieron en un abrazo.

Arantxa y Caprile se mostraron visiblemente emocionados en el momento de la despedida, ya que ambos habían hecho muy buenas migas: "A Caprile le tengo mucho respeto, le adoro.Creo que ha visto en mí que tengo ilusión y que tengo ganas", valoró la recién eliminada.

"Muchas gracias por esta experiencia. Haber llegado donde he llegado es un logro. No me lo esperaba para nada. Llevo cinco meses cosiendo, muy poco, y tengo mucho que demostrar", le agradeció la catalana a los jueces, que le desearon lo mejor en su nueva etapa fuera del espacio de RTVE.

Antes de participar en Maestros de la costura, Arantxa, de 19 años, disfrutaba de una prometedora carrera como bailarina profesional, pero una lesión de tobillo le obligó a replantearse su futuro. Así, la costura pasó a ser su tabla de salvación cuando aprendió a coser en la tienda de su tía.