El magistrado del TSXG José Fernando Lousada Arochena presentará este martes su obra 'El enjuiciamiento de género'

El libro, que será presentado en el Palacio de Justicia, analiza la parcialidad que conllevan los prejuicios de género y aboga por aplicar e interpretar las normas jurídicas de acuerdo con el denominado enjuiciamiento de género.

Esta metodología, según explica el autor, pretende una mayor igualdad efectiva entre los sexos y constituye "un instrumento necesario para conseguir la imparcialidad en todas las decisiones judiciales".

Entre los estereotipos nocivos, según resalta el magistrado, se encuentran "actitudes como el no valorar objetivamente el testimonio de una mujer basándose en que tardó en denunciar, en su manera de comportarse o en su imposibilidad de recrear los hechos al detalle"; no contratar o despedir a una trabajadora por razón de su embarazo, maternidad o por encontrarse en edad fértil; o negar la existencia de agresión sexual cuando no se ha manifestado una negativa rotunda, añade.

Lousada advierte que, cuando se introduce un prejuicio de género en la toma de decisiones judiciales, "se distorsiona la valoración de la prueba, la identificación de los hechos y la aplicación de las normas jurídicas; en suma, se quiebra la objetividad". El magistrado señala en su libro que, a través del enjuiciamiento de género, se pretende erradicar los prejuicios en las relaciones jurídicas.

El autor es licenciado y doctor en Derecho, graduado social, diplomado en Práctica Jurídica, abogado fiscal excedente y magistrado especialista del orden Social destinado en el TSXG.