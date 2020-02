Miguel Bosé aclara su situación sentimental tras los rumores

El cantante Miguel Bosé ha aprovechado el día de San Valentín para aclarar los rumores que desde hace unos meses han aparecido en la prensa del corazón y que le atribuyen un nuevo amor, mientras continúa inmerso en una batalla judicial con su expareja Nacho Palau por la custodia de sus hijos.

En una publicación en Instagram, el artista ha desmentido esas informaciones con un mensaje cargado de ironía: "Ay de mí, desgraciado, que al parecer tengo nueva pareja y no sé quién es! Si alguien sabe de ella, por favor, que me dé pistas o pasaré este día solo solito! ¿Quién, según vosotros, sería la ideal?", ha preguntado a sus seguidores.

Hace un par de semanas, el programa Viva la vida contactaba con Nacho Palau, que también se refería a la situación sentimental de su expareja.

"Me parece muy bien, no quiero contestar. ¿Para qué? Que rehaga su vida y viva lo mejor que pueda, no quiero saber nada", aseguraba a un reportero del programa.