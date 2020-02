Nacho Palau, sobre el nuevo amor de su ex Miguel Bosé: "Que rehaga su vida"

Nacho Palau, quien fuera pareja de Miguel Bosé durante 26 años, ha roto su silencio sobre la supuesta nueva relación que mantiene el cantante desde el pasado verano.

El escultor valenciano, que mantiene un pulso judicial con Bosé por la custodia de sus cuatro hijos en común, ha sido entrevistado en exclusiva para el programa Viva la vida, donde ha asegurado que el proceso judicial "sigue en marcha y todo bien".

Asimismo, al preguntársele por el nuevo amor de Miguel Bosé, Palau ha dicho: "me parece muy bien, no quiero contestar. ¿Para qué? Que rehaga su vida y viva lo mejor que pueda, no quiero saber nada".

La madre de Palau también ha hablado ante los micrófonos de Telecinco para ofrecer una declaración similar a la de su hijo. "Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida", se ha referido sobre su exyerno.