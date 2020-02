Investigan las causas que han provocado reacciones cutáneas leves a una veintena de escolares de Burguillos (Toledo)

Así lo han confirmado a Europa Press la concejala de Sanidad de dicho Consistorio, Gloria Lozano, que ha explicado que tras conocer "de forma casual" el incidente, se ha desplazado, tras hablar con el pediatra de la localidad vecina de Cobisa, al centro escolar, que ha decidido recomendar a los padres que, para su tranquilidad, llevaran a sus hijos al consultorio médico.

"He hablado con el pediatra y me ha dicho que ha valorado a unos 17-18 niños que presentan una alteración leve. Ninguno ha precisado de medicación", ha dicho Lozano, que ha explicado que siguiendo las directrices de la Delegación de Sanidad y Educación desde el Consistorio se ha puesto en contacto con la empresa que se encarga de la limpieza del centro, que les ha confirmado que no han cambiado ningún tipo de productivo ni se ha modificado ninguna dilución.

Dicho esto, la edil ha precisado que algunos de los alumnos que se han visto afectados estuvieron este jueves de excursión en el Museo del Ejército de Toledo y que el propio centro educativo se ha puesto en contacto con la empresa de transporte que les llevó en autobús.

De igual modo, ha explicado que durante este fin de semana, y siguiendo las recomendaciones de Sanidad, se ventilarán las instalaciones del centro para evitar riesgos.