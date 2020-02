El Hospital Ernest Lluch de Calatayud estrena quirófanos nuevos para afrontar 3.000 intervenciones al año

Situado en la segunda planta del hospital, el bloque quirúrgico está compuesto por cuatro quirófanos, una sala de yesos y espacios complementarios, que empezarán a acoger actividad quirúrgica a finales de febrero o comienzos de marzo.

Lambán ha celebrado esta mejora en centro hospitalario, donde se han invertido casi 700.000 euros, precisamente en uno de los hospitales "sin lista de espera prácticamente", si bien ha reclamado mayor financiación autonómica para hacer frente a los servicios públicos que según el presidente, hoy por hoy, resulta altamente insuficiente, máxime cuando se habla también de acometer inversiones.

"Tenemos un magnífico servicio de salud en la Comunidad Autónoma gracias a que tenemos magníficas plantillas de profesionales, de médicos, de enfermeros y enfermeras, de personal no sanitario, que es justamente lo que nos distingue y lo que nos hace ser excelentes en este servicio tan importante para la ciudadanía", ha resaltado el jefe del Ejecutivo autonómico.

La Administración ha de acompañar ese esfuerzo que hacen los médicos, todo el personal, realizando inversiones materiales cuando son necesarias, ha asegurado Lambán. "Y eso es lo que hemos hecho justamente en los últimos meses aquí, en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud con las reformas introducidas en el bloque quirúrgico".

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por la puesta en funcionamiento de nuevos servicios porque conoce "hasta que punto son estos servicios básicos de la sanidad de la educación y de los servicios sociales en los que constituyen la columna vertebral de la administración autonómica".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Javier Lambán no ha dejado pasar esta oportunidad para "señalar la insuficiencia financiera" en la que se desenvuelven las comunidades autónomas. "En este momento, la financiación autonómica no llega siquiera para financiar de manera suficiente los servicios públicos básicos, ya no digo para acometer obras de infraestructuras en carreteras, en comunicaciones para acometer de manera suficiente las políticas económicas".

Ha continuado diciendo que "en este momento en el que se acaba de formar un nuevo gobierno en España, que se ha marcado como línea prioritaria de su acción política la cohesión territorial, la igualdad, que se ha marcado objetivos que yo comparto, es absolutamente fundamental que se reforme el sistema de la financiación autonómica porque sin una reforma sustancial de la financiación autonómica, la cohesión territorial y la igualdad social será imposible de alcanzar".

UN ÁREA QUIRÚRGICA "MÁS AMIGABLE"

El director del Hospital Ernest Lluch, Ignacio Sagardoy, ha explicado que "se ha llevado a cabo una remodelación "muy importante, no sólo de instalaciones, sino también de todo el sistema de climatización de nuestro bloque quirúrgico, facilitando el control de las presiones positivas y de las temperaturas de los quirófanos. Todo lo que es la cubierta del techo se ha cambiado".

Sagardoy ha apostillado que, en definitiva, "se ha hecho todo lo que técnicamente va a favorecer que se puedan realizar tres mil intervenciones anuales en las mejores condiciones posibles para nuestros pacientes". Además, esta remodelación "pretende ofrecer un bloque quirúrgico mucho más amigable para el paciente que pueda que pueda necesitar de nuestros servicios y, por supuesto, también para los profesionales que trabajan aquí".

Los quirófanos no se habían sido reformados desde la inauguración de este centro sanitario en 1985. "Ha sido una inversión muy grande la que se ha hecho, ha sido mucho trabajo, pero el resultado ha valido la pena".

Los trabajos de renovación supusieron la paralización parcial de la actividad quirúrgica en el centro desde el pasado mes de julio, si bien se ha mantenido activo un quirófano en el área de obstetricia y un paritorio. Así, durante el periodo de las obras de seis meses se ha operado a 821 pacientes, alrededor de 6 diarios, y se han intervenido todas las urgencias que normalmente se habrían realizado en el centro. Además, se han derivado a concierto quirúrgico 155 procesos y 207 cataratas al Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

En conjunto, el centro sanitario ha cerrado el año con 2.325 intervenciones en total y 1.024 consultas más que el año anterior. El Hospital Ernest Lluch es uno de los hospitales con mejores datos de lista de espera en Aragón. A partir de abril de 2016 la demora quirúrgica en este centro es inexistente, o prácticamente inexistente.

De hecho, a pesar de los trabajos realizados en el bloque quirúrgico, al cierre de diciembre la lista de espera estructural de más de 180 días es nula, ha resaltado Sagardoy.

Las obras, adjudicadas por más de 570.000 euros, comenzaron el pasado mes de julio. De este modo, se ha procedido a la mejora de la instalación de la climatización, sustituyendo los filtros del sistema, lo que mejora las condiciones de seguridad de los quirófanos frente a posibles contaminaciones ambientales, y se han sustituidos algunas de las carpinterías exteriores de la fachada del bloque quirúrgico, por otras más eficientes energéticamente.

Además, en paralelo se han invertido 91.000 euros más para el acondicionamiento de la Unidad de Recuperación Postanestésica, la actualización del circuito de gases medicinales y la renovación de la iluminación de distintos espacios.

MANTENIMIENTO E INVERSIÓN

Estos trabajos se corresponden con el compromiso del Departamento de Sanidad en el mantenimiento e inversión en infraestructuras en todo el territorio aragonés, que se ha podido materializar con el incremento presupuestario sostenido en el área sanitaria desde la pasada legislatura. En este ejercicio el presupuesto de Sanidad crece un 3,6% y alcanza los 2.072 millones.

De este modo, se han podido acometer el inicio de los trabajos de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz, el centro de salud de Binéfar, ya en funcionamiento, y la puesta en marcha de la instalación de la resonancia en el Hospital San Jorge de Huesca.

En Zaragoza, se ha realizado la nueva Unidad de Hospitalización en Psiquiatría en el Servet y las nuevas unidades de Hemodiálisis y Salud Mental en el Inocencio Jiménez, entre otras.