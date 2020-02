Diputados de C-LM trasladan a Europa propuestas para abordar el reto demográfico y la igualdad entre mujeres y hombres

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha enmarcado esta visita en el interés común expresado por las personas integrantes de la Mesa de las Cortes de tratar de influir en aquellas instancias suprarregionales donde se adoptan decisiones y se aprueba legislación que afecta al territorio, según ha informado las Cortes en nota de prensa.

Así, en materia de reto demográfico, los integrantes de la delegación castellano-manchega han trasladado la necesidad de que Europa defina de manera adaptada a la realidad territorial el concepto de zona afectada por la despoblación, de tal manera que la unidad básica de análisis de este fenómeno no sea el país, la región o la provincia, si no que se descienda hasta las comarcas o los municipios. Así, han puesto el ejemplo de provincias como Guadalajara, máximo exponente del desarrollo a dos velocidades entre el Corredor y el resto del territorio, o de Ciudad Real, que no es de las nombradas habitualmente como afectadas por la despoblación y que sin embargo ha perdido más de un 30 por ciento de población en los últimos diez años, lo que la sitúa como la primera de Castilla-La Mancha en despoblación.

También han abordado la necesidad de avanzar en una estrategia común para las áreas despobladas, que no privilegie a algunas zonas sobre otras por su posibilidad de influir en los espacios de toma de decisión, sino que se establezcan unos criterios objetivos que permitan que los fondos lleguen con eficacia a los territorios que más lo necesitan.

La importancia de actualizar los estudios e informes referidos a territorios afectados por la despoblación, de avanzar hacia una financiación autonómica más justa, de adaptar los sistemas de financiación europea a la necesidad de los pequeños pueblos o de incluir una mayor flexibilidad en la parte del PDR para la parte no empresarial han sido otros de los asuntos abordados durante los encuentros mantenidos.

En materia de igualdad, los parlamentarios regionales han escuchado las propuestas y medidas no legislativas y las prioridades de Europa en este ámbito, donde han coincidido es que uno de los retos es avanzar en interseccionalidad, con el objetivo de tener en cuenta la interacción entre el género y características como la edad, el origen étnico, la identidad y la orientación sexual o la discapacidad. También han señalado la importancia de avanzar en la defensa de los derechos de las mujeres en todo el mundo, ya que hay países donde la legislación está más avanzada y otros en los que es necesario impulsarla.

Además, han trasladado la realidad de Castilla-La Mancha, pionera en materia de igualdad, de lucha contra la violencia de género y en la regulación de la protección de menores huérfanos.

La delegación que ha visitado el Parlamento Europeo en Estrasburgo lo ha hecho invitada por la eurodiputada Cristina Maestre, responsable de despoblación de los socialistas europeos y ha mantenido encuentros también con la eurodiputada del Partido Popular, Isabel Benjumea, integrante de la Comisión de Desarrollo Regional; así como con la titular de la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Lina Gálvez.

La delegación ha estado integrada por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar y el viceportavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Benjamín Prieto; además de la viceconsejera de Relaciones Institucionales del Gobierno de Castilla-La Mancha, Margarita Blanca Sánchez.

ANÁLISIS MINUCIOSO DEL FENÓMENO DE LA DESPOBLACIÓN

"Desde el Parlamento Europeo ya exigimos en la pasada legislatura que se destinaran al menos un 5% de los fondos FEDER a la lucha contra la despoblación", ha subrayado la eurodiputada socialista Cristina Maestre, que es la ponente de la Eurocámara para el informe sobre despoblación, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Maestre ha resaltado la necesidad no solo de fondos, sino de un "análisis minucioso del fenómeno de la despoblación, que tenga en cuenta las especificidades de cada zona y municipio europeo". En su intervención la eurodiputada socialista ha puesto el foco en la necesidad de invertir en el medio rural para dinamizar el mercado de trabajo, crear oportunidades y, además, apostar por un modelo económico más sostenible que logre crear empleo en las zonas que padecen despoblación.

En este sentido, la eurodiputada socialista ha subrayado la necesidad de que la Comisión Europea garantice que todas las personas "tengan los mismos derechos y mismas posibilidades de crecimiento independientemente de si viven en zonas rurales o urbanas". En esta misma línea, Cristina Maestre ha recordado que más de la mitad del territorio europeo no tiene acceso a la banda ancha o a redes de alta capacidad. "Esto es intolerable, sobre todo teniendo en cuenta que la propia Comisión Europea se había comprometido a universalizarla de cara al 2020", ha destacado.

Asimismo, durante su intervención Maestre ha resaltado la necesidad de que el próximo presupuesto europeo post-2020 dé un impulso decidido y contundente a los desafíos demográficos a través de medidas específicas y mediante una hoja de ruta clara y concisa que explique qué se va a hacer desde la Unión Europea para paliar el problema de la despoblación.