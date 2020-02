Julia Otero, en 'El hormiguero': "Hacerse la rubia, a veces, es muy interesante"

El hormiguero celebró este miércoles, con un día de antelación, El día mundial de la radio con la visita de las periodistas Julia Otero (presentadora y directora de Julia en la onda, en Onda cero), Pepa Fernández (directora y presentadora De pe a pa, en Radio Nacional de España) y Àngels Barceló (directora y presentadora de Hoy por hoy, en la Cadena SER).

Las tres repasaron lagunas de las anécdotas más destacadas en su carrera en la radio con Pablo Motos, pero destacó una que vivió Otero en TV3 momentos antes de entrevistar a Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Cataluña.

Las hormigas preguntaron si alguna vez, antes de entrevistar a un político, les habían pedido el cuestionario con las preguntas. Fernández comentó que "recuerdo en una vida anterior que yo tuve donde sí entrevistaba a políticos que a veces me lo pedían, y siempre me negué a darlo".

Entonces, Otero afirmó que "a mí me pasó una vez con Jordi Pujol en TV3", y Barceló exclamó entre risas que "¡iba a decir exactamente lo mismo!". La presentadora de Julia en la onda recordó que "el presidente de la corporación catalana entró en mi camerino y me dijo que le diera el cuestionario para Pujol".

"Yo me hice la tonta, va muy bien, hacerse la rubia, a veces, es muy interesante. Y le pregunté si quería saber más o menos por donde iban a ir las preguntas, pero quería el cuestionario en sí", señaló la periodista. Y añadió: "Le contesté que no se lo daba, que le podía indicar unas líneas maestras, pero que no se lo podía dar".

Entonces Barceló comentó que "recuerdo pasar por la misma experiencia que Julia y cuando me encontré con Pujol me dijo que le preguntara lo que quisiera que él contestaría lo que él quisiera".

Recordando anécdotas de su carrera

Las periodistas también aprovecharon su visita a El hormiguero para mandar un mensaje a Pablo Casado "para que su equipo atienda mis llamadas, comentó Otero; y a íñigo Errejón, que dejó tirada a Barceló en una entrevista.

Las tres coincidieron que mandan mensajes ocultos a través de las ondas: "Mañana a las 11:15 horas toseré en el programa para saludarte", le dijo Fernández a Motos, mientras que Otero recordó sus inicios en la radio fórmula "donde usaba canciones" para lanzar indirectas.

Motos también quiso saber si la radio hecha por mujeres era diferente a la hecha por hombres. Otero le contestó que "si tengo que entrevistar a alguien especializado en Matemáticas, elijo a una catedrática porque durante cienes y cienes de años se ha hecho lo contrario".

Barceló, por su parte añadió que "las mujeres dirigimos equipos mejor, no tengo ninguna duda", mientras que Otero recordó que "jamás he pegado un grito en la radio", algo que corroboró Motos.